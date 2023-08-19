https://ria.ru/20230819/gumanitarnaya_pomosch-1890582946.html

Всемирный день гуманитарной помощи

Всемирный день гуманитарной помощи - РИА Новости, 19.08.2023

Всемирный день гуманитарной помощи

Всемирный день гуманитарной помощи (World Humanitarian Day) ежегодно отмечается во всем мире 19 августа. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T03:05

2023-08-19T03:05

2023-08-19T03:05

справки

в мире

всемирный день гуманитарной помощи

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Всемирный день гуманитарной помощи (World Humanitarian Day) ежегодно отмечается во всем мире 19 августа. Этот день был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 2008 года "Укрепление координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций" с целью почтить гуманитарный персонал и сотрудников ООН, которые отдали свои жизни при исполнении долга, и тех, кто работал для продвижения гуманитарного дела.Дата была выбрана в память о погибших в результате взрыва в штаб-квартире ООН в Багдаде (Ирак) 19 августа 2003 года. В результате теракта тогда погибли 22 человека, в том числе специальный представитель генерального секретаря ООН в Ираке бразильский дипломат Сержиу Виейра ди Меллу (Sergio Vieira de Mello). Каждый год бедствия причиняют миллионам людей огромные страдания. Обычно жертвами становятся самые малообеспеченные, живущие в неблагоприятных условиях и уязвимые люди. Гуманитарные работники стремятся обеспечить жизненно необходимую помощь и долгосрочную реабилитацию страдающим от бедствий общинам независимо от места их проживания, национальности, социальной принадлежности, религии, пола, расы, или каких-либо иных признаков.Гуманитарная помощь основана на таких основополагающих принципах как гуманность, беспристрастность, нейтральность и независимость.Гуманитарные работники могут оказывать помощь в разных станах мира, но большинство из них занимаются оказанием помощи в своих собственных странах. Они являются представителями различных культур, идеологий и обладают разным опытом, но их всех объединяет приверженность гуманистическим принципам.Согласно статистике нападений на гуманитарных работников по всему миру (AWSD), в 2022 году они затронули 444 человек. 116 человек были убиты, из числа сотрудников ООН нападению подверглись 76 человек. В 2023 году нападения уже коснулись 185 человек, 62 человекабыли убиты, из числа сотрудников ООН нападению подвергся 41 человек. Согласно Глобальному гуманитарному обзору (2023), в настоящее время каждый 23-й человек в мире нуждается в гуманитарной помощи: рекордные 339 миллионов человек, что значительно больше, чем 274 миллиона человек в начале 2022 года. ООН и партнерские организации оказывают помощь 230 миллионам наиболее нуждающихся в 68 странах, для чего потребуется 51,5 миллиарда долларов.В Восточной и Южной Африке проживает наибольшее количество нуждающихся (76,8 миллиона человек). Демократическая Республика Конго имеет самый большой запрос: в 2023 году потребуется 2,3 миллиарда долларов, что на 20% больше, чем в 2022 году.Потребности Гаити увеличились до 715 миллионов долларов. В Мозамбике число нуждающихся увеличилось на треть. В Афганистане наблюдается общее увеличение числа нуждающихся, которое составляет 28,3 миллиона человек. Ежемесячно в Йемене гуманитарную помощь получают в среднем 10,6 миллиона человек. В Гондурасе 31% населения нуждается в гуманитарной помощи. В Мьянме меры по спасению людей в пострадавших от конфликта районах охватят 4,5 миллиона человек.Кампанией по проведению Всемирного дня гуманитарной помощи руководит Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Его мандат был определен резолюцией 46/182 Генеральной Ассамблеи ООН (декабрь, 1991). УКГВ выполняет роль главного советника генерального секретаря ООН по всем гуманитарным вопросам. В 1998 году мандат УКГВ был расширен за счет включения координации гуманитарного реагирования, разработки политики и гуманитарной защиты. В целом четыре подразделения ООН – Программа развития ООН (ПРООН), Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев ООН (УВКБ), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) – играют ведущую роль в оказании чрезвычайной помощи. Каждый год Всемирный день гуманитарной помощи посвящается определенной теме.В 2023 году это мероприятие объединит мировое гуманитарное сообщество, чтобы отметить 20-ю годовщину нападения на штаб-квартиру ООН в Багдаде и продемонстрировать непоколебимую приверженность ООН делу оказания помощи.Тема кампании – "Чтобы ни случилось" (#NoMatterWhat).Россия является партнером ООН в вопросах чрезвычайного гуманитарного реагирования, она признана одним из мировых лидеров в области оказания гуманитарной помощи и безвозмездного содействия в разных точках земного шара. МЧС России при координации МИД РФ и во взаимодействии с другими органами государственной власти оказывает гуманитарную помощь нуждающимся странам, участвует в реализации проектов, укрепляющих многостороннее партнерство стран-доноров со странами получателями.Гуманитарное реагирование за рубежом – это не только оказание гуманитарной помощи, но и эвакуация российских граждан из-за рубежа, санитарно-авиационная эвакуация, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов и ликвидация последствий техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, а также реализация проектов содействия международному развитию, укрепляющих многостороннее партнерство и счет идет на сотни операций. МЧС России и ООН взаимодействуют в области чрезвычайного гуманитарного реагирования с 1993 года. В 1998 году между УКГВ ООН и МЧС России был подписан Меморандум о понимании.С 1993 по 2000 годы взаимодействие осуществлялось в целях оказания помощи беженцам, Министерство предоставляло свои автотранспортные отряды для международных операций. За годы сотрудничества ведомством было проведено более 500 гуманитарных операций чрезвычайной направленности за рубежом, гуманитарная помощь была оказана более чем 80 странам.В целом география российской гуманитарной помощи охватывает около 140 государств, а число спасенных жизней уже превысило девять миллионов человек.Согласно утвержденной в 2022 году Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом, Россия оказывает помощь иностранным государствам, пострадавшим от стихийных бедствий, техногенных катастроф и террористических актов, стремится повышать эффективность деятельности в области чрезвычайного гуманитарного реагирования за рубежом, укреплять потенциал в области реагирования на кризисные ситуации. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, всемирный день гуманитарной помощи