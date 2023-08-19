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Медведев пошутил о независимости Финляндии - РИА Новости, 19.08.2023
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12:32 19.08.2023 (обновлено: 15:10 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/finlyandiya-1890996193.html
Медведев пошутил о независимости Финляндии
Медведев пошутил о независимости Финляндии - РИА Новости, 19.08.2023
Медведев пошутил о независимости Финляндии
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев продолжил публикации на финском языке, написав в сети микроблогов Х шуточный диалог двух жителей Финляндии, обсуждающих... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T12:32
2023-08-19T15:10
в мире
финляндия
россия
дмитрий медведев
владимир ленин (владимир ульянов)
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 авг — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев продолжил публикации на финском языке, написав в сети микроблогов Х шуточный диалог двух жителей Финляндии, обсуждающих историю страны и получение независимости от России. &quot;Пекка, как вы думаете, почему мы действительно боимся русских? — Они — захватчики и варвары. — Интересно, кто создал независимую Финляндию? — Был такой русский, Матти, которого звали Ленин&quot;, — написал Медведев в своем микроблоге в сети Х, сопроводив публикацию изображением двух кричащих людей.Медведев не впервые высказывается на данную тему. В своей авторской статье 2 июля в "Российской газете" Медведев написал, что "Финляндия — это страна, созданная Владимиром Лениным по недомыслию". Финляндия провозгласила свою независимость 6 декабря 1917 года. Правительство большевиков, пришедшее к власти в России в результате Октябрьской революции, признало независимость Финляндии 31 декабря 1917 года. Ранее Медведев опубликовал в своем телеграм-канале шуточный диалог двух жителей Финляндии, обсуждающих причины, по которым их страна решила войти в НАТО.
https://ria.ru/20230719/finlyandiya-1885182079.html
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в мире, финляндия, россия, дмитрий медведев, владимир ленин (владимир ульянов), нато
В мире, Финляндия, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), НАТО
Медведев пошутил о независимости Финляндии

Медведев опубликовал картинку с диалогом двух финнов о России и Ленине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 авг — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев продолжил публикации на финском языке, написав в сети микроблогов Х шуточный диалог двух жителей Финляндии, обсуждающих историю страны и получение независимости от России.
«

"Пекка, как вы думаете, почему мы действительно боимся русских? — Они — захватчики и варвары. — Интересно, кто создал независимую Финляндию? — Был такой русский, Матти, которого звали Ленин", — написал Медведев в своем микроблоге в сети Х, сопроводив публикацию изображением двух кричащих людей.

Медведев не впервые высказывается на данную тему. В своей авторской статье 2 июля в "Российской газете" Медведев написал, что "Финляндия — это страна, созданная Владимиром Лениным по недомыслию".
Финляндия провозгласила свою независимость 6 декабря 1917 года. Правительство большевиков, пришедшее к власти в России в результате Октябрьской революции, признало независимость Финляндии 31 декабря 1917 года.
Ранее Медведев опубликовал в своем телеграм-канале шуточный диалог двух жителей Финляндии, обсуждающих причины, по которым их страна решила войти в НАТО.
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Это не случайно. Финнов оскорбил "таинственный жест" Москвы
19 июля, 22:55
 
В миреФинляндияРоссияДмитрий МедведевВладимир Ленин (Владимир Ульянов)НАТО
 
 
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