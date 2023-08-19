https://ria.ru/20230819/finlyandiya-1890996193.html

Медведев пошутил о независимости Финляндии

Медведев пошутил о независимости Финляндии - РИА Новости, 19.08.2023

Медведев пошутил о независимости Финляндии

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев продолжил публикации на финском языке, написав в сети микроблогов Х шуточный диалог двух жителей Финляндии, обсуждающих... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T12:32

2023-08-19T12:32

2023-08-19T15:10

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 авг — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев продолжил публикации на финском языке, написав в сети микроблогов Х шуточный диалог двух жителей Финляндии, обсуждающих историю страны и получение независимости от России. "Пекка, как вы думаете, почему мы действительно боимся русских? — Они — захватчики и варвары. — Интересно, кто создал независимую Финляндию? — Был такой русский, Матти, которого звали Ленин", — написал Медведев в своем микроблоге в сети Х, сопроводив публикацию изображением двух кричащих людей.Медведев не впервые высказывается на данную тему. В своей авторской статье 2 июля в "Российской газете" Медведев написал, что "Финляндия — это страна, созданная Владимиром Лениным по недомыслию". Финляндия провозгласила свою независимость 6 декабря 1917 года. Правительство большевиков, пришедшее к власти в России в результате Октябрьской революции, признало независимость Финляндии 31 декабря 1917 года. Ранее Медведев опубликовал в своем телеграм-канале шуточный диалог двух жителей Финляндии, обсуждающих причины, по которым их страна решила войти в НАТО.

https://ria.ru/20230719/finlyandiya-1885182079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, россия, дмитрий медведев, владимир ленин (владимир ульянов), нато