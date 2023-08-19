https://ria.ru/20230819/finlyandiya-1890996193.html
Медведев пошутил о независимости Финляндии
Медведев пошутил о независимости Финляндии - РИА Новости, 19.08.2023
Медведев пошутил о независимости Финляндии
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев продолжил публикации на финском языке, написав в сети микроблогов Х шуточный диалог двух жителей Финляндии, обсуждающих... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T12:32
2023-08-19T12:32
2023-08-19T15:10
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 авг — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев продолжил публикации на финском языке, написав в сети микроблогов Х шуточный диалог двух жителей Финляндии, обсуждающих историю страны и получение независимости от России. "Пекка, как вы думаете, почему мы действительно боимся русских? — Они — захватчики и варвары. — Интересно, кто создал независимую Финляндию? — Был такой русский, Матти, которого звали Ленин", — написал Медведев в своем микроблоге в сети Х, сопроводив публикацию изображением двух кричащих людей.Медведев не впервые высказывается на данную тему. В своей авторской статье 2 июля в "Российской газете" Медведев написал, что "Финляндия — это страна, созданная Владимиром Лениным по недомыслию". Финляндия провозгласила свою независимость 6 декабря 1917 года. Правительство большевиков, пришедшее к власти в России в результате Октябрьской революции, признало независимость Финляндии 31 декабря 1917 года. Ранее Медведев опубликовал в своем телеграм-канале шуточный диалог двух жителей Финляндии, обсуждающих причины, по которым их страна решила войти в НАТО.
https://ria.ru/20230719/finlyandiya-1885182079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия, дмитрий медведев, владимир ленин (владимир ульянов), нато
В мире, Финляндия, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), НАТО
Медведев пошутил о независимости Финляндии
Медведев опубликовал картинку с диалогом двух финнов о России и Ленине