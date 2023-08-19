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Путин поздравил жителей Екатеринбурга и области с 300-летием города - РИА Новости, 19.08.2023
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13:55 19.08.2023 (обновлено: 13:58 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/ekaterinburg-1891007260.html
Путин поздравил жителей Екатеринбурга и области с 300-летием города
Путин поздравил жителей Екатеринбурга и области с 300-летием города - РИА Новости, 19.08.2023
Путин поздравил жителей Екатеринбурга и области с 300-летием города
Президент России Владимир Путин в поздравлении жителей Екатеринбурга и Свердловской области с 300-летием Екатеринбурга отметил, что несмотря на солидный... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T13:55
2023-08-19T13:58
общество
екатеринбург
свердловская область
владимир путин
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении жителей Екатеринбурга и Свердловской области с 300-летием Екатеринбурга отметил, что несмотря на солидный возраст, город по-прежнему молод душой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с 300-летием Екатеринбурга. Многие поколения жителей столицы Урала вписали яркие, незабываемые страницы в историю отечества, в укрепление индустриальной мощи державы, её оборонного, научного потенциала. Вы по праву гордитесь именами основателей Екатеринбурга и блистательной плеядой уроженцев родного края, среди которых видные полководцы и государственные деятели, учёные и политики, писатели и поэты, представители творческой интеллигенции. Их профессиональные свершения и ратные подвиги всегда будут достойным примером преданности долгу, подвижнического служения родине", - говорится в телеграмме. Президент подчеркнул, что в памяти народа навечно останутся мужество и стойкость земляков, которые героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны, держали бессменную трудовую вахту на оборонных заводах и фабриках, в шахтах и госпиталях. "Также самоотверженно в наши дни екатеринбуржцы защищают Россию в ходе специальной военной операции", - добавляется в телеграмме. "Сегодня Екатеринбург гордо носит почётное звание города трудовой доблести. Расположенный на границе Европы и Азии, он является одним из крупнейших экономических, образовательных, культурных, туристических центров страны. Несмотря на солидный возраст, Екатеринбург по-прежнему молод душой", - говорится в телеграмме. По его словам, в городе воплощаются в жизнь масштабные инициативы в промышленности и социальной сфере, наращиваются темпы жилищного строительства, совершенствуется транспортная инфраструктура. Также город открыт для новых, смелых и амбициозных начинаний, стремится быть комфортным и привлекательным, по-настоящему любимым и родным для людей самых разных возрастов, профессий и увлечений. Президент пожелал жителям Екатеринбурга и Свердловской области успехов, благополучия, реализации намеченных планов.
https://ria.ru/20230819/ekaterinburg-1890913780.html
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общество, екатеринбург, свердловская область, владимир путин
Общество, Екатеринбург, Свердловская область, Владимир Путин
Путин поздравил жителей Екатеринбурга и области с 300-летием города

Путин: несмотря на солидный возраст, 300-летний Екатеринбург молод душой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Екатеринбург со смотровой площадки небоскреба "Высоцкий"
Вид на Екатеринбург со смотровой площадки небоскреба Высоцкий - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Екатеринбург со смотровой площадки небоскреба "Высоцкий". Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении жителей Екатеринбурга и Свердловской области с 300-летием Екатеринбурга отметил, что несмотря на солидный возраст, город по-прежнему молод душой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с 300-летием Екатеринбурга. Многие поколения жителей столицы Урала вписали яркие, незабываемые страницы в историю отечества, в укрепление индустриальной мощи державы, её оборонного, научного потенциала. Вы по праву гордитесь именами основателей Екатеринбурга и блистательной плеядой уроженцев родного края, среди которых видные полководцы и государственные деятели, учёные и политики, писатели и поэты, представители творческой интеллигенции. Их профессиональные свершения и ратные подвиги всегда будут достойным примером преданности долгу, подвижнического служения родине", - говорится в телеграмме.
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Президент подчеркнул, что в памяти народа навечно останутся мужество и стойкость земляков, которые героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны, держали бессменную трудовую вахту на оборонных заводах и фабриках, в шахтах и госпиталях. "Также самоотверженно в наши дни екатеринбуржцы защищают Россию в ходе специальной военной операции", - добавляется в телеграмме.
«
"Сегодня Екатеринбург гордо носит почётное звание города трудовой доблести. Расположенный на границе Европы и Азии, он является одним из крупнейших экономических, образовательных, культурных, туристических центров страны. Несмотря на солидный возраст, Екатеринбург по-прежнему молод душой", - говорится в телеграмме.
По его словам, в городе воплощаются в жизнь масштабные инициативы в промышленности и социальной сфере, наращиваются темпы жилищного строительства, совершенствуется транспортная инфраструктура. Также город открыт для новых, смелых и амбициозных начинаний, стремится быть комфортным и привлекательным, по-настоящему любимым и родным для людей самых разных возрастов, профессий и увлечений.
Президент пожелал жителям Екатеринбурга и Свердловской области успехов, благополучия, реализации намеченных планов.
© РИА Новости / Алексей КуденкоФонтан "Спираль времени" на улице Вайнера в Екатеринбурге
Фонтан Спираль времени на улице Вайнера в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Фонтан "Спираль времени" на улице Вайнера в Екатеринбурге
 
ОбществоЕкатеринбургСвердловская областьВладимир Путин
 
 
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