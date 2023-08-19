https://ria.ru/20230819/ekaterinburg-1891007260.html

Путин поздравил жителей Екатеринбурга и области с 300-летием города

Путин поздравил жителей Екатеринбурга и области с 300-летием города - РИА Новости, 19.08.2023

Путин поздравил жителей Екатеринбурга и области с 300-летием города

Президент России Владимир Путин в поздравлении жителей Екатеринбурга и Свердловской области с 300-летием Екатеринбурга отметил, что несмотря на солидный... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T13:55

2023-08-19T13:55

2023-08-19T13:58

общество

екатеринбург

свердловская область

владимир путин

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении жителей Екатеринбурга и Свердловской области с 300-летием Екатеринбурга отметил, что несмотря на солидный возраст, город по-прежнему молод душой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с 300-летием Екатеринбурга. Многие поколения жителей столицы Урала вписали яркие, незабываемые страницы в историю отечества, в укрепление индустриальной мощи державы, её оборонного, научного потенциала. Вы по праву гордитесь именами основателей Екатеринбурга и блистательной плеядой уроженцев родного края, среди которых видные полководцы и государственные деятели, учёные и политики, писатели и поэты, представители творческой интеллигенции. Их профессиональные свершения и ратные подвиги всегда будут достойным примером преданности долгу, подвижнического служения родине", - говорится в телеграмме. Президент подчеркнул, что в памяти народа навечно останутся мужество и стойкость земляков, которые героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны, держали бессменную трудовую вахту на оборонных заводах и фабриках, в шахтах и госпиталях. "Также самоотверженно в наши дни екатеринбуржцы защищают Россию в ходе специальной военной операции", - добавляется в телеграмме. "Сегодня Екатеринбург гордо носит почётное звание города трудовой доблести. Расположенный на границе Европы и Азии, он является одним из крупнейших экономических, образовательных, культурных, туристических центров страны. Несмотря на солидный возраст, Екатеринбург по-прежнему молод душой", - говорится в телеграмме. По его словам, в городе воплощаются в жизнь масштабные инициативы в промышленности и социальной сфере, наращиваются темпы жилищного строительства, совершенствуется транспортная инфраструктура. Также город открыт для новых, смелых и амбициозных начинаний, стремится быть комфортным и привлекательным, по-настоящему любимым и родным для людей самых разных возрастов, профессий и увлечений. Президент пожелал жителям Екатеринбурга и Свердловской области успехов, благополучия, реализации намеченных планов.

https://ria.ru/20230819/ekaterinburg-1890913780.html

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свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, екатеринбург, свердловская область, владимир путин