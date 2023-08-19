https://ria.ru/20230819/ekaterinburg-1890913780.html

Екатеринбургу — 300 лет: главные достопримечательности столицы Урала

Екатеринбургу — 300 лет: главные достопримечательности столицы Урала - РИА Новости, 19.08.2023

Екатеринбургу — 300 лет: главные достопримечательности столицы Урала

Екатеринбургу исполняется 300 лет, сегодня День города. Уже давно проходят фестивали, специальные выставки и экскурсии, в ресторанах подают праздничные сеты. О... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T08:00

2023-08-19T08:00

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Екатеринбургу исполняется 300 лет, сегодня День города. Уже давно проходят фестивали, специальные выставки и экскурсии, в ресторанах подают праздничные сеты. О том, чем удивляет столица Урала в юбилейный год и не только, — в материале РИА Новости.Тренды меняютсяЕще пару лет назад Екатеринбург воспринимали скорее как промышленный город, не туристический. Но ситуация меняется. Гости приезжают, чтобы увидеть старинные особняки, уральскую природу и современные достопримечательности, сходить на экскурсии по заводам."Мне мои туристы говорили, что раньше на фразу "собираемся в отпуск в Екатеринбург" их знакомые реагировали так: "А что там делать?" — рассказывает гид Наталия Репкина. — Сейчас все иначе: гости едут к нам осознанно. Чувствуем, что тренды меняются".Между Европой и АзиейДа и сам Екатеринбург к 300-летию преобразился. Так, в 2021-м открылся новый музей "Планета" — более трех с половиной тысяч уникальных минералов и предметов камнерезного искусства.Несмотря на то что "днем рождения" города считается 18 ноября, когда были запущены цеха крупнейшего в России железоделательного Екатерининского завода, юбилей празднуют сейчас. С 11 по 20 августа проходит фестиваль "Екатеринбург-300". Площадь 1905 года превратилась в тематический сад — 400 кустарников и 250 квадратных метров газона. А 19 августа состоятся парад ретроавтомобилей, праздничное шествие и масштабная реконструкция, где можно примерить образы исторических персонажей и сыграть горожан разных эпох.На крыше небоскреба "Высоцкий" в прошлом году появились два открытых подогреваемых бассейна. "Как в Сингапуре", — говорят о них. Именно там и позаимствовали идею. Есть шезлонги, пуфики, а вот бортиков не видно — infinity.Из Азии перемещаемся в Европу, не покидая город. Например, офисное здание "Русской медной компании", открытое в 2020-м, построили по проекту бюро знаменитого архитектора Нормана Фостера. "Недалеко — новая благоустроенная набережная европейского образца. С велодорожками, скамейками, ландшафтным дизайном", — перечисляет Репкина.К юбилею, отмечает гид, отремонтировали первые ворота Екатеринбурга — когда-то они вели на территорию завода, с которого и начался город. А в Историческом сквере открыли мемориальный комплекс с бюстами Петра I и Екатерины I. Именно ее имя носит город.Мешанина эпохНо, по мнению экспертов, не все так радужно. "Каждый год в сентябре аттестовываю экскурсоводов: сажусь с ними в машину, и они проводят мне тур, — рассказывает гендиректор компании "Камелот-тур" Вадим Стройкин. — И с 2016-2017 годов все чаще звучит фраза "А вот на этом месте было…". По его словам, не уцелели многие купеческие особняки, хаотично застраивается центр города, хотя раньше конструктивизм вписывался в оригинальную застройку.Действительно, исторически выверенного Старого города — и об этом говорят все экскурсоводы — тут нет. В центре — мешанина эпох.Впрочем, и это можно превратить в плюс. Например, во время прогулки по Историческому скверу — "Плотинке", как зовут его местные, — гиды наглядно знакомят с историей столицы Урала с 1723-го по 2023-й. Сам сквер расположен на месте бывшего Екатеринбургского железоплавильного завода, основанного по указу Петра I в 1723 году и давшего начало городу. На его территории в бывших цехах есть два музея — архитектуры и дизайна, а также изобразительных искусств.Можно заглянуть в века поглубже. В Музее истории и археологии Урала находится Большой Шигирский идол — его возраст, по данным ученых, превышает 12 тысяч лет.Экскурсии Из исторических зданий стоит обратить внимание на дом Агафуровых — деревянный резной особняк, сейчас в нем музейный клуб. Другой интересный и нарядный архитектурный памятник — усадьба Севастьянова.Другая точка притяжения — "Ельцин-центр" с массой выставок, в том числе интерактивных. "Внутри — огромные пространства для променада, магазины, а также впечатляющий музей, где можно проникнуться атмосферой 1980-х и 1990-х: пустые полки магазинов, предвыборные страсти и стопки видеокассет, — рассказывают в пресс-службе "Уральских авиалиний". — Сюда даже перевезли кремлевский кабинет, в котором Ельцин объявил об отставке и передал полномочия Путину".Интересует туристов Храм на Крови, возведенный в 2003-м на месте дома инженера Ипатьева, где расстреляли царскую семью. Если пройти от него минут 10-15, можно увидеть конструктивистский Жилищный комбинат НКВД — так называемый "Городок чекистов". "Квартиры без кухонь: предполагалось, что в обществе будущего все будут есть в столовой, прослушка в вентиляции и высокопоставленные жильцы остались в прошлом. Но при желании можно даже организовать экскурсию по местным катакомбам", — рекомендуют в "Уральских авиалиниях".Еще одна необычная локация — для любителей спорта и футбола. "На стадионе "Екатеринбург Арена" проходила часть чемпионата мира — 2018, — объясняет Наталия Репкина. — Фанатам футбола там будет особенно интересно. Чемпионы мундиаля — тогда французы — свой первый матч сыграли именно у нас, а Килиан Мбаппе забил первый мяч. Можно зайти в раздевалку команды".Уральская природа тоже недалеко. "Советую посетить Шарташский лесопарк, берег одноименного озера, — говорит Наталия. — Там шикарная набережная, и можно познакомиться с историей Уральских гор, даже не покидая Екатеринбург".За пределами городаПо Свердловской области пролегает национальный турмаршрут "Демидовский". Он погружает в историю металлургических заводов: здесь расскажут об изготовлении стали высшей пробы с фирменной маркой "Старый соболь". Это путешествие на границу Европы и Азии с посещением Невьянска и его башни, которая наклонилась сильнее Пизанской, а также Нижнего Тагила — одного из крупнейших и старейших горнозаводских центров России. Именно здесь механики Черепановы создали первый в России паровоз.Гиды советуют посмотреть Дидинский тоннель, красноуфимские виадуки и, конечно же, Уральские горы. А еще "Уральский Марс" — месторождение огнеупорной глины.Еда и магазиныКухня Урала такая же эклектичная, как и центр Екатеринбурга. "Мы появились на стыке культур многих народов. С юга — Башкирия, с севера жили когда-то ханты и манси — это рыбалка, охота, собирательство, дикоросы, — рассказывает Наталия Репкина. — С северо-запада — коми-пермяки".Сейчас до 20 августа в ресторанах города можно попробовать сет "300 лет в обед!" и убедиться, насколько разнообразна здешняя кухня. Все, конечно, заказывают уральские пельмени. И везде — свой рецепт. Как правило, несколько видов мяса — баранина, свинина, говядина. Можно попробовать медвежатину. Другой известный специалитет — посикунчики, кундюмы. Рыба, которая водится только здесь, — сосьвинская сельдь (ее ловят в реке Сосьва). Из напитков — морсы и настойки из местных ягод.В Екатеринбурге есть свой бренд конфет. Особенно популярен "Уральский рыжик" — мягкий грильяж в шоколаде с цукатами из моркови. Туристы удивляются: по цвету курага, а по вкусу — нет. Этот рецепт еще в СССР изобрели свердловские кондитеры, используя местные продукты, ведь абрикосы на Урале не растут.Из несъедобных сувениров — уральские камни. Очень много вещей с тематикой сказок Павла Бажова: и "Серебряное копытце", и "Малахитовая шкатулка", и "Медной горы хозяйка". Увидите ящерку с короной на голове — это знаменитая волшебница и есть.

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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