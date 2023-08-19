https://ria.ru/20230819/borrel-1891037255.html
Слуцкий назвал цель оскорбительных высказываний Борреля о России
Слуцкий назвал цель оскорбительных высказываний Борреля о России - РИА Новости, 19.08.2023
Слуцкий назвал цель оскорбительных высказываний Борреля о России
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пытается отвлечь внимание от провала антироссийской санкционной политики Запада своими высказываниями, считает глава... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T17:51
2023-08-19T17:51
2023-08-19T17:51
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россия
жозеп боррель
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
евросоюз
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пытается отвлечь внимание от провала антироссийской санкционной политики Запада своими высказываниями, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом он заявил в Telegram-канале.Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в интервью испанской газете Pais, что Россия - "экономический карлик", а Китай - настоящий геополитический игрок. "Признаком слабости и ущербности всегда было стремление самоутвердиться за счет принижения сильных. Цитата из интервью главы европейской дипломатии - кладезь выводов для психиаторов... Боррель, предпринимая максимум усилий, чтобы отвлечь внимание от провала антироссийской санкционной политики Запада, опустился до подзаборного уровня дешевого популизма, рассчитанного на бомжующую публику. Такая вот карликовая европейская дипломатия", - написал он. По словам парламентария, у Борреля "полностью сместился фокус восприятия реальности". "Самая большая страна в мире, много лет обеспечивающая энергобезопасность для европейских стран, в глазах Борреля стала "карликом"?" - добавил, депутат.
https://ria.ru/20230819/borrel-1890999038.html
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в мире, россия, жозеп боррель, леонид слуцкий (политик), госдума рф, евросоюз
В мире, Россия, Жозеп Боррель, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Евросоюз
Слуцкий назвал цель оскорбительных высказываний Борреля о России
Слуцкий: Боррель пытается отвлечь внимание от провала политики санкций Запада