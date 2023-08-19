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Украина заявила о желании производить шведские БМП
Украина заявила о желании производить шведские БМП - РИА Новости, 19.08.2023
Украина заявила о желании производить шведские БМП
Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что обсудит с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном оборонное сотрудничество, в частности, возможность производства РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T15:09
2023-08-19T15:09
2023-08-19T15:09
в мире
украина
швеция
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что обсудит с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном оборонное сотрудничество, в частности, возможность производства шведских бронемашин CV-90 на Украине. Ранее в субботу Зеленский заявил, что прибыл в Швецию. Как написал Зеленский, в ходе переговоров с премьером Швеции ожидается "широкая повестка дня". "Планируем также производить CV-90 в Украине", - написал он. Combat Vehicle 90 (CV-90) – семейство боевых машин, стоящее на вооружении шведской армии с 1993 года. Боевые машины вооружены 40-мм пушкой, а их броня защищает от попадания 30-мм снарядов. В Швеции более 500 таких БМП. Швеция в феврале сообщала, что поставит Украине 50 БМП CV-90. 7 июля глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что шведские боевые машины пехоты CV-90 прибыли на Украину и готовы к бою. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230722/vosstanovlenie-1885733663.html
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в мире, украина, швеция, владимир зеленский, ульф кристерссон
В мире, Украина, Швеция, Владимир Зеленский, Ульф Кристерссон
Украина заявила о желании производить шведские БМП
Зеленский обсудит с премьером Швеции производство БМП CV-90 на Украине