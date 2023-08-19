Рейтинг@Mail.ru
Украина заявила о желании производить шведские БМП - РИА Новости, 19.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/bmp-1891015572.html
Украина заявила о желании производить шведские БМП
Украина заявила о желании производить шведские БМП - РИА Новости, 19.08.2023
Украина заявила о желании производить шведские БМП
Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что обсудит с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном оборонное сотрудничество, в частности, возможность производства РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T15:09
2023-08-19T15:09
в мире
украина
швеция
владимир зеленский
ульф кристерссон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812665680_0:124:2560:1564_1920x0_80_0_0_bf197b49a101f6f4bb56e1162909abb7.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что обсудит с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном оборонное сотрудничество, в частности, возможность производства шведских бронемашин CV-90 на Украине. Ранее в субботу Зеленский заявил, что прибыл в Швецию. Как написал Зеленский, в ходе переговоров с премьером Швеции ожидается "широкая повестка дня". "Планируем также производить CV-90 в Украине", - написал он. Combat Vehicle 90 (CV-90) – семейство боевых машин, стоящее на вооружении шведской армии с 1993 года. Боевые машины вооружены 40-мм пушкой, а их броня защищает от попадания 30-мм снарядов. В Швеции более 500 таких БМП. Швеция в феврале сообщала, что поставит Украине 50 БМП CV-90. 7 июля глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что шведские боевые машины пехоты CV-90 прибыли на Украину и готовы к бою. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230722/vosstanovlenie-1885733663.html
https://ria.ru/20230815/pomosch-1890223962.html
украина
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812665680_90:0:2394:1728_1920x0_80_0_0_38ecbb4fc7a6503713349d3dad289f95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, швеция, владимир зеленский, ульф кристерссон
В мире, Украина, Швеция, Владимир Зеленский, Ульф Кристерссон
Украина заявила о желании производить шведские БМП

Зеленский обсудит с премьером Швеции производство БМП CV-90 на Украине

CC BY-SA 3.0 / Jorchr / Stridsfordon 90Шведская боевая машина пехоты CV90
Шведская боевая машина пехоты CV90 - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
CC BY-SA 3.0 / Jorchr / Stridsfordon 90
Шведская боевая машина пехоты CV90. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что обсудит с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном оборонное сотрудничество, в частности, возможность производства шведских бронемашин CV-90 на Украине.
Ранее в субботу Зеленский заявил, что прибыл в Швецию.
Как написал Зеленский, в ходе переговоров с премьером Швеции ожидается "широкая повестка дня". "Планируем также производить CV-90 в Украине", - написал он.
Combat Vehicle 90 (CV-90) – семейство боевых машин, стоящее на вооружении шведской армии с 1993 года. Боевые машины вооружены 40-мм пушкой, а их броня защищает от попадания 30-мм снарядов. В Швеции более 500 таких БМП.
Киев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
В Киеве сообщили, сколько Швеция готова выделить на восстановление Украины
22 июля, 20:43
Швеция в феврале сообщала, что поставит Украине 50 БМП CV-90. 7 июля глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что шведские боевые машины пехоты CV-90 прибыли на Украину и готовы к бою.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Швеция планирует выделить Украине новый пакет военной помощи
15 августа, 15:15
 
В миреУкраинаШвецияВладимир ЗеленскийУльф Кристерссон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала