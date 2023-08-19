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Наукоград Бийск мог бы стать "Фармополисом", заявил Томенко - РИА Новости, 19.08.2023
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Алтайский край
Алтайский край
 
13:13 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/biysk-1891001901.html
Наукоград Бийск мог бы стать "Фармополисом", заявил Томенко
Наукоград Бийск мог бы стать "Фармополисом", заявил Томенко - РИА Новости, 19.08.2023
Наукоград Бийск мог бы стать "Фармополисом", заявил Томенко
Наукоград Бийск мог бы стать "Фармополисом", так как там много производящих лекарства компаний, заявил в субботу журналистам губернатор Алтайского края Виктор... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T13:13
2023-08-19T13:13
алтайский край
алтайский край
виктор томенко
бийск
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БИЙСК, 19 авг - РИА Новости. Наукоград Бийск мог бы стать "Фармополисом", так как там много производящих лекарства компаний, заявил в субботу журналистам губернатор Алтайского края Виктор Томенко. "Бийск у нас - наукоград, но он может быть своего рода "Фармополисом"... Вообще около 20 предприятий в Алтайском крае имеют лицензию на производство лекарственных препаратов, и многие из них сконцентрированы именно здесь, в Бийске", - сказал губернатор. В субботу в Алтайском крае побывал зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров, он посетил "Бийский олеумный завод", "Алтайвитамины", осмотрел выставочную экспозицию продукции промышленных предприятий Алтайского края.
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алтайский край, виктор томенко, бийск
Алтайский край, Алтайский край, Виктор Томенко, Бийск
Наукоград Бийск мог бы стать "Фармополисом", заявил Томенко

Губернатор Алтая Томенко: наукоград Бийск мог бы стать "Фармополисом"

© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Архивное фото
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БИЙСК, 19 авг - РИА Новости. Наукоград Бийск мог бы стать "Фармополисом", так как там много производящих лекарства компаний, заявил в субботу журналистам губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
«
"Бийск у нас - наукоград, но он может быть своего рода "Фармополисом"... Вообще около 20 предприятий в Алтайском крае имеют лицензию на производство лекарственных препаратов, и многие из них сконцентрированы именно здесь, в Бийске", - сказал губернатор.
В субботу в Алтайском крае побывал зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров, он посетил "Бийский олеумный завод", "Алтайвитамины", осмотрел выставочную экспозицию продукции промышленных предприятий Алтайского края.
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Алтайский крайАлтайский крайВиктор ТоменкоБийск
 
 
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