https://ria.ru/20230819/biysk-1891001901.html

Наукоград Бийск мог бы стать "Фармополисом", заявил Томенко

Наукоград Бийск мог бы стать "Фармополисом", заявил Томенко - РИА Новости, 19.08.2023

Наукоград Бийск мог бы стать "Фармополисом", заявил Томенко

Наукоград Бийск мог бы стать "Фармополисом", так как там много производящих лекарства компаний, заявил в субботу журналистам губернатор Алтайского края Виктор... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T13:13

2023-08-19T13:13

2023-08-19T13:13

алтайский край

алтайский край

виктор томенко

бийск

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БИЙСК, 19 авг - РИА Новости. Наукоград Бийск мог бы стать "Фармополисом", так как там много производящих лекарства компаний, заявил в субботу журналистам губернатор Алтайского края Виктор Томенко. "Бийск у нас - наукоград, но он может быть своего рода "Фармополисом"... Вообще около 20 предприятий в Алтайском крае имеют лицензию на производство лекарственных препаратов, и многие из них сконцентрированы именно здесь, в Бийске", - сказал губернатор. В субботу в Алтайском крае побывал зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров, он посетил "Бийский олеумный завод", "Алтайвитамины", осмотрел выставочную экспозицию продукции промышленных предприятий Алтайского края.

https://ria.ru/20230805/gospodderzhka-1888322289.html

алтайский край

бийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

алтайский край, виктор томенко, бийск