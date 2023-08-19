Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: российские войска отразили 5 атак на Донецком направлении
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. За минувшие сутки российские подразделения отбили пять атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом говорится в сводке Минобороны.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Веселое, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Рспублики", — заявили в военном ведомстве.
Кроме того, в районе Торецка и Новомихайловки уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
Потери противника за сутки составили около 400 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля и гаубица Д-20.
В Минобороны рассказали о ситуации и на других участках фронта.
Купянское и Краснолиманское направления
На Купянском направлении Западная группировка успешно отразила четыре атаки и контратаки штурмовых отрядов 14-й, 32-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новоселовского (ЛНР), Синьковки и урочища Маньковка (Харьковская область). В этих боях противник потерял более 130 человек, две бронемашины, три автомобиля и две САУ М109 Paladin производства США.
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" сорвала атаку штурмового отряда 42-й механизированной бригады ВСУ южнее Кузьмино (ЛНР). Там уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-20.
Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направления
На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" отбила атаку украинских штурмовиков в районе Урожайного (ДНР), а также ликвидировала четыре группы диверсантов. Потери ВСУ на этом направлении составили порядка 200 военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля и гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
На Запорожском направлении, в районе Работино, российские войска отразили атаку подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ. Там уничтожены примерно 190 украинских бойцов, бронемашина, два автомобиля, две польских САУ Krab и американская гаубица М119.
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли порядка 15 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна "Мста-Б".
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия, в свою очередь, нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в 139 районах. В окрестностях города Орехов (Запорожская область) поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ, а близ Голоскова (Хмельницкая область) уничтожен склад боеприпасов. Силы ПВО за сутки сбили 26 украинских беспилотников.