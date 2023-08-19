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Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 19.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 19.08.2023 (обновлено: 20:15 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/ataka-1891009889.html
Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 19.08.2023
Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
За минувшие сутки российские подразделения отбили пять атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T14:15
2023-08-19T20:15
в мире
специальная военная операция на украине
россия
красногоровка
торецк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. За минувшие сутки российские подразделения отбили пять атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом говорится в сводке Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Веселое, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Рспублики", — заявили в военном ведомстве.Кроме того, в районе Торецка и Новомихайловки уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.Потери противника за сутки составили около 400 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля и гаубица Д-20.В Минобороны рассказали о ситуации и на других участках фронта.Купянское и Краснолиманское направленияНа Купянском направлении Западная группировка успешно отразила четыре атаки и контратаки штурмовых отрядов 14-й, 32-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новоселовского (ЛНР), Синьковки и урочища Маньковка (Харьковская область). В этих боях противник потерял более 130 человек, две бронемашины, три автомобиля и две САУ М109 Paladin производства США.На Краснолиманском направлении группировка "Центр" сорвала атаку штурмового отряда 42-й механизированной бригады ВСУ южнее Кузьмино (ЛНР). Там уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-20.Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении группировка "Восток" отбила атаку украинских штурмовиков в районе Урожайного (ДНР), а также ликвидировала четыре группы диверсантов. Потери ВСУ на этом направлении составили порядка 200 военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля и гаубицы "Мста-Б" и Д-30. На Запорожском направлении, в районе Работино, российские войска отразили атаку подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ. Там уничтожены примерно 190 украинских бойцов, бронемашина, два автомобиля, две польских САУ Krab и американская гаубица М119.На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли порядка 15 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна "Мста-Б".Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия, в свою очередь, нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в 139 районах. В окрестностях города Орехов (Запорожская область) поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ, а близ Голоскова (Хмельницкая область) уничтожен склад боеприпасов. Силы ПВО за сутки сбили 26 украинских беспилотников.
https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html
https://ria.ru/20230818/vsu-1890822103.html
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красногоровка
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в мире, россия, красногоровка, торецк, вооруженные силы украины
В мире, Специальная военная операция на Украине, Россия, Красногоровка, Торецк, Вооруженные силы Украины
Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: российские войска отразили 5 атак на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. За минувшие сутки российские подразделения отбили пять атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом говорится в сводке Минобороны.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Веселое, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Рспублики", — заявили в военном ведомстве.
Кроме того, в районе Торецка и Новомихайловки уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
Потери противника за сутки составили около 400 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля и гаубица Д-20.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Американцы признали провал "контрнаступа": что дальше
2 августа, 08:00
В Минобороны рассказали о ситуации и на других участках фронта.

Купянское и Краснолиманское направления

На Купянском направлении Западная группировка успешно отразила четыре атаки и контратаки штурмовых отрядов 14-й, 32-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новоселовского (ЛНР), Синьковки и урочища Маньковка (Харьковская область). В этих боях противник потерял более 130 человек, две бронемашины, три автомобиля и две САУ М109 Paladin производства США.
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" сорвала атаку штурмового отряда 42-й механизированной бригады ВСУ южнее Кузьмино (ЛНР). Там уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-20.
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Лишь одна битва. ВСУ принесли кошмарные новости с фронта
18 августа, 13:40

Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направления

На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" отбила атаку украинских штурмовиков в районе Урожайного (ДНР), а также ликвидировала четыре группы диверсантов. Потери ВСУ на этом направлении составили порядка 200 военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля и гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
На Запорожском направлении, в районе Работино, российские войска отразили атаку подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ. Там уничтожены примерно 190 украинских бойцов, бронемашина, два автомобиля, две польских САУ Krab и американская гаубица М119.
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли порядка 15 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна "Мста-Б".
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия, в свою очередь, нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в 139 районах. В окрестностях города Орехов (Запорожская область) поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ, а близ Голоскова (Хмельницкая область) уничтожен склад боеприпасов. Силы ПВО за сутки сбили 26 украинских беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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