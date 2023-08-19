https://ria.ru/20230819/ataka-1891009889.html

Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 19.08.2023

Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

За минувшие сутки российские подразделения отбили пять атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T14:15

2023-08-19T14:15

2023-08-19T20:15

в мире

специальная военная операция на украине

россия

красногоровка

торецк

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889123824_185:544:2859:2048_1920x0_80_0_0_5adc7ec2e675275a0b324f3ed08b9f8f.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. За минувшие сутки российские подразделения отбили пять атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом говорится в сводке Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Веселое, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Рспублики", — заявили в военном ведомстве.Кроме того, в районе Торецка и Новомихайловки уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.Потери противника за сутки составили около 400 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля и гаубица Д-20.В Минобороны рассказали о ситуации и на других участках фронта.Купянское и Краснолиманское направленияНа Купянском направлении Западная группировка успешно отразила четыре атаки и контратаки штурмовых отрядов 14-й, 32-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новоселовского (ЛНР), Синьковки и урочища Маньковка (Харьковская область). В этих боях противник потерял более 130 человек, две бронемашины, три автомобиля и две САУ М109 Paladin производства США.На Краснолиманском направлении группировка "Центр" сорвала атаку штурмового отряда 42-й механизированной бригады ВСУ южнее Кузьмино (ЛНР). Там уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-20.Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении группировка "Восток" отбила атаку украинских штурмовиков в районе Урожайного (ДНР), а также ликвидировала четыре группы диверсантов. Потери ВСУ на этом направлении составили порядка 200 военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля и гаубицы "Мста-Б" и Д-30. На Запорожском направлении, в районе Работино, российские войска отразили атаку подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ. Там уничтожены примерно 190 украинских бойцов, бронемашина, два автомобиля, две польских САУ Krab и американская гаубица М119.На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли порядка 15 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна "Мста-Б".Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия, в свою очередь, нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в 139 районах. В окрестностях города Орехов (Запорожская область) поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ, а близ Голоскова (Хмельницкая область) уничтожен склад боеприпасов. Силы ПВО за сутки сбили 26 украинских беспилотников.

https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html

https://ria.ru/20230818/vsu-1890822103.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

красногоровка

торецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, красногоровка, торецк, вооруженные силы украины