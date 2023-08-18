https://ria.ru/20230818/zoloto-1890750148.html

Генеральный прокурор поручил проверить добычу золота в России

Генеральный прокурор поручил проверить добычу золота в России - РИА Новости, 18.08.2023

Генеральный прокурор поручил проверить добычу золота в России

Генеральный прокурор России поручил подчиненным оценить состояние законности в сфере добычи и оборота драгоценных металлов в стране, сообщает в пятницу... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T09:22

2023-08-18T09:22

2023-08-18T09:22

россия

игорь краснов

общество

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Генеральный прокурор России поручил подчиненным оценить состояние законности в сфере добычи и оборота драгоценных металлов в стране, сообщает в пятницу пресс-служба на сайте надзорного ведомства. "По поручению Игоря Краснова прокурорами организована проверка исполнения законодательства, направленного на пресечение нарушений на золоторудных месторождениях", - говорится в сообщении. В ходе проверки, уточняется в релизе, будет дана оценка законности принятия уполномоченными органами государственной власти решений о "предоставлении права пользования участками недр, досрочном прекращении, приостановлении и ограничении такой деятельности". Кроме того, прокурорам предстоит проверить наличие у золотодобывающих организаций прав на недропользование, соблюдение ими лицензионных условий, выполнение мероприятий по рациональному использованию и охране недр. Отдельное внимание будет уделено вопросам соблюдения правил безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, требований в области охраны окружающей среды, порядка консервации, ликвидации горных выработок, а также рекультивации земель после завершения добычи. "Прокуроры ориентированы на принятие исчерпывающих мер по расчету и взысканию вреда, причиненного окружающей среде, в случае выявления фактов загрязнения водных объектов, незаконной рубки лесных насаждений, захламления предоставленных земельных участков отходами производства и потребления", - добавили в ведомстве. Особое внимание в ходе проверок будет уделено соблюдению порядка распоряжения добытыми и произведенными драгоценными металлами, их ломом и отходами, а также своевременности и полноте принимаемых контролирующими органами мер по борьбе с незаконным оборотом.

https://ria.ru/20230420/zoloto-1866267879.html

https://ria.ru/20230324/zoloto-1860174188.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, игорь краснов, общество, генеральная прокуратура рф