https://ria.ru/20230818/zoloto-1890750148.html
Генеральный прокурор поручил проверить добычу золота в России
Генеральный прокурор поручил проверить добычу золота в России - РИА Новости, 18.08.2023
Генеральный прокурор поручил проверить добычу золота в России
Генеральный прокурор России поручил подчиненным оценить состояние законности в сфере добычи и оборота драгоценных металлов в стране, сообщает в пятницу... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T09:22
2023-08-18T09:22
2023-08-18T09:22
россия
игорь краснов
общество
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Генеральный прокурор России поручил подчиненным оценить состояние законности в сфере добычи и оборота драгоценных металлов в стране, сообщает в пятницу пресс-служба на сайте надзорного ведомства. "По поручению Игоря Краснова прокурорами организована проверка исполнения законодательства, направленного на пресечение нарушений на золоторудных месторождениях", - говорится в сообщении. В ходе проверки, уточняется в релизе, будет дана оценка законности принятия уполномоченными органами государственной власти решений о "предоставлении права пользования участками недр, досрочном прекращении, приостановлении и ограничении такой деятельности". Кроме того, прокурорам предстоит проверить наличие у золотодобывающих организаций прав на недропользование, соблюдение ими лицензионных условий, выполнение мероприятий по рациональному использованию и охране недр. Отдельное внимание будет уделено вопросам соблюдения правил безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, требований в области охраны окружающей среды, порядка консервации, ликвидации горных выработок, а также рекультивации земель после завершения добычи. "Прокуроры ориентированы на принятие исчерпывающих мер по расчету и взысканию вреда, причиненного окружающей среде, в случае выявления фактов загрязнения водных объектов, незаконной рубки лесных насаждений, захламления предоставленных земельных участков отходами производства и потребления", - добавили в ведомстве. Особое внимание в ходе проверок будет уделено соблюдению порядка распоряжения добытыми и произведенными драгоценными металлами, их ломом и отходами, а также своевременности и полноте принимаемых контролирующими органами мер по борьбе с незаконным оборотом.
https://ria.ru/20230420/zoloto-1866267879.html
https://ria.ru/20230324/zoloto-1860174188.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь краснов, общество, генеральная прокуратура рф
Россия, Игорь Краснов, Общество, Генеральная прокуратура РФ
Генеральный прокурор поручил проверить добычу золота в России
Генпрокурор Краснов поручил проверить золотодобычу в России
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Генеральный прокурор России поручил подчиненным оценить состояние законности в сфере добычи и оборота драгоценных металлов в стране, сообщает в пятницу пресс-служба на сайте
надзорного ведомства.
«
"По поручению Игоря Краснова прокурорами организована проверка исполнения законодательства, направленного на пресечение нарушений на золоторудных месторождениях", - говорится в сообщении.
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В ходе проверки, уточняется в релизе, будет дана оценка законности принятия уполномоченными органами государственной власти решений о "предоставлении права пользования участками недр, досрочном прекращении, приостановлении и ограничении такой деятельности".
Кроме того, прокурорам предстоит проверить наличие у золотодобывающих организаций прав на недропользование, соблюдение ими лицензионных условий, выполнение мероприятий по рациональному использованию и охране недр.
Отдельное внимание будет уделено вопросам соблюдения правил безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, требований в области охраны окружающей среды, порядка консервации, ликвидации горных выработок, а также рекультивации земель после завершения добычи.
"Прокуроры ориентированы на принятие исчерпывающих мер по расчету и взысканию вреда, причиненного окружающей среде, в случае выявления фактов загрязнения водных объектов, незаконной рубки лесных насаждений, захламления предоставленных земельных участков отходами производства и потребления", - добавили в ведомстве.
Особое внимание в ходе проверок будет уделено соблюдению порядка распоряжения добытыми и произведенными драгоценными металлами, их ломом и отходами, а также своевременности и полноте принимаемых контролирующими органами мер по борьбе с незаконным оборотом.
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