https://ria.ru/20230818/zhara-1890860538.html
Жителей Белгородской области предупредили об аномальной жаре
Жителей Белгородской области предупредили об аномальной жаре - РИА Новости, 18.08.2023
Жителей Белгородской области предупредили об аномальной жаре
Спасатели предупредили жителей Белгородской области о предстоящей аномальной жаре в субботу, температура может подняться до 35-36 градусов, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:33
2023-08-18T15:33
2023-08-18T16:12
белгородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571514280_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_a673ace39afebd139d828c20a1899863.jpg
БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили жителей Белгородской области о предстоящей аномальной жаре в субботу, температура может подняться до 35-36 градусов, сообщило МЧС РФ. "Жаркая погода на территории Белгородской области ожидается 19 августа 2023 года, максимальная температура воздуха поднимется до 35-36 градусов жары", - сообщило МЧС РФ.Сейчас в области +30 градусов, солнечно.Ведомство напоминает, что в период высокой активности солнечных лучей не рекомендуется выходить на улицу. Следует воздержаться от приема алкоголя, употреблять больше жидкости, пить минеральную воду без газа, надевать головные уборы и не пытаться купаться в необорудованных местах.Синоптик белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Оксана Горина в свою очередь сообщила РИА Новости, что в такой жаркой погоде нет ничего аномального. По ее словам, это типичная летняя погода, которая должна быть ожидаема в этом сезоне. Кроме того, она отметила, что самая высокая температура в регионе в августе составляла 39 градусов и была зафиксирована 10 августа 2010 года."На этой неделе погоду в Белгородской области определял антициклон, воздух прогревался от 25 до 30 градусов. В субботу волна тепла достигнет пика, дневные температуры воздуха повысятся до 30-33 градусов. На юге области ожидается сильная жара - 35-36 градусов тепла. Дано штормовое предупреждение", - сказала синоптик, добавив, что с понедельника жара пойдет на спад.
https://ria.ru/20230811/energetika-1889362882.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571514280_171:0:2838:2000_1920x0_80_0_0_c2de168751f0689fb334eeea95d04b48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Белгородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей Белгородской области предупредили об аномальной жаре
В Белгородской области жителей предупредили о 35-36 градусной жаре 19 августа
БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости.
Спасатели предупредили жителей Белгородской области о предстоящей аномальной жаре в субботу, температура может подняться до 35-36 градусов, сообщило МЧС РФ.
"Жаркая погода на территории Белгородской области ожидается 19 августа 2023 года, максимальная температура воздуха поднимется до 35-36 градусов жары", - сообщило МЧС РФ.
Сейчас в области +30 градусов, солнечно.
Ведомство напоминает, что в период высокой активности солнечных лучей не рекомендуется выходить на улицу. Следует воздержаться от приема алкоголя, употреблять больше жидкости, пить минеральную воду без газа, надевать головные уборы и не пытаться купаться в необорудованных местах.
Синоптик белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Оксана Горина в свою очередь сообщила РИА Новости, что в такой жаркой погоде нет ничего аномального. По ее словам, это типичная летняя погода, которая должна быть ожидаема в этом сезоне. Кроме того, она отметила, что самая высокая температура в регионе в августе составляла 39 градусов и была зафиксирована 10 августа 2010 года.
"На этой неделе погоду в Белгородской области определял антициклон, воздух прогревался от 25 до 30 градусов. В субботу волна тепла достигнет пика, дневные температуры воздуха повысятся до 30-33 градусов. На юге области ожидается сильная жара - 35-36 градусов тепла. Дано штормовое предупреждение", - сказала синоптик, добавив, что с понедельника жара пойдет на спад.
Жара крушит энергосистему России