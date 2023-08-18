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Жителей Белгородской области предупредили об аномальной жаре

Жителей Белгородской области предупредили об аномальной жаре - РИА Новости, 18.08.2023

Жителей Белгородской области предупредили об аномальной жаре

Спасатели предупредили жителей Белгородской области о предстоящей аномальной жаре в субботу, температура может подняться до 35-36 градусов, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:33

2023-08-18T15:33

2023-08-18T16:12

белгородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили жителей Белгородской области о предстоящей аномальной жаре в субботу, температура может подняться до 35-36 градусов, сообщило МЧС РФ. "Жаркая погода на территории Белгородской области ожидается 19 августа 2023 года, максимальная температура воздуха поднимется до 35-36 градусов жары", - сообщило МЧС РФ.Сейчас в области +30 градусов, солнечно.Ведомство напоминает, что в период высокой активности солнечных лучей не рекомендуется выходить на улицу. Следует воздержаться от приема алкоголя, употреблять больше жидкости, пить минеральную воду без газа, надевать головные уборы и не пытаться купаться в необорудованных местах.Синоптик белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Оксана Горина в свою очередь сообщила РИА Новости, что в такой жаркой погоде нет ничего аномального. По ее словам, это типичная летняя погода, которая должна быть ожидаема в этом сезоне. Кроме того, она отметила, что самая высокая температура в регионе в августе составляла 39 градусов и была зафиксирована 10 августа 2010 года."На этой неделе погоду в Белгородской области определял антициклон, воздух прогревался от 25 до 30 градусов. В субботу волна тепла достигнет пика, дневные температуры воздуха повысятся до 30-33 градусов. На юге области ожидается сильная жара - 35-36 градусов тепла. Дано штормовое предупреждение", - сказала синоптик, добавив, что с понедельника жара пойдет на спад.

https://ria.ru/20230811/energetika-1889362882.html

белгородская область

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белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)