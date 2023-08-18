https://ria.ru/20230818/zerno-1890809555.html
Второй миллион тонн зерна намолотили в Липецкой области
Второй миллион тонн зерна намолотили в Липецкой области - РИА Новости, 18.08.2023
Второй миллион тонн зерна намолотили в Липецкой области
Второй миллион тонн зерновых намолотили аграрии Липецкой области за последние десять дней; средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет более... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:56
2023-08-18T12:56
2023-08-18T12:56
липецкая область
игорь артамонов
измалковский район
елецкий район
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ЛИПЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Второй миллион тонн зерновых намолотили аграрии Липецкой области за последние десять дней; средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет более 48 центнеров с гектара, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что на сегодняшний день под зерновыми и зернобобовыми в Липецкой области обмолочено 421 тысяча гектаров. Всего собрано 2,3 миллиона тонн пшеницы, гороха и ячменя. Артамонов отметил, что по валовому сбору зерновых лидируют земледельцы Добринского, Усманского и Чаплыгинского районов; по урожайности – Становлянский и Измалковский районы. Там собирают более 52 центнеров с гектара. Свыше 50 центнеров с одного гектара молотят в Чаплыгинском, Липецком и Елецком районах. Ежегодно в области собирают не менее трех миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. "Аграрии Липецкой области в этом году, как и в прошлые, собираются продемонстрировать высокие результаты. Агропромышленный комплекс – этот основа региональной экономики, один из наиболее технологичных и инновационных ее секторов", - отметил Артамонов. Он уточнил, что пшеницы с 270 тысяч гектаров намолочено 1,4 миллиона тонн при урожайности более 52 центнеров с гектара. Ячменя с 130 тысяч гектаров собрали 568 тысяч тонн при средней урожайности почти 44 центнера с гектара. Гороха собрали свыше 70 тысяч тонн с 20 тысяч гектаров. Всего в этом году аграриям региона предстоит убрать около 750 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур.
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измалковский район
елецкий район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, измалковский район, елецкий район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Измалковский район, Елецкий район
ЛИПЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Второй миллион тонн зерновых намолотили аграрии Липецкой области за последние десять дней; средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет более 48 центнеров с гектара, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что на сегодняшний день под зерновыми и зернобобовыми в Липецкой области обмолочено 421 тысяча гектаров. Всего собрано 2,3 миллиона тонн пшеницы, гороха и ячменя.
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Артамонов отметил, что по валовому сбору зерновых лидируют земледельцы Добринского, Усманского и Чаплыгинского районов; по урожайности – Становлянский и Измалковский районы
. Там собирают более 52 центнеров с гектара. Свыше 50 центнеров с одного гектара молотят в Чаплыгинском, Липецком и Елецком районах
. Ежегодно в области собирают не менее трех миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.
"Аграрии Липецкой области в этом году, как и в прошлые, собираются продемонстрировать высокие результаты. Агропромышленный комплекс – этот основа региональной экономики, один из наиболее технологичных и инновационных ее секторов", - отметил Артамонов.
Он уточнил, что пшеницы с 270 тысяч гектаров намолочено 1,4 миллиона тонн при урожайности более 52 центнеров с гектара. Ячменя с 130 тысяч гектаров собрали 568 тысяч тонн при средней урожайности почти 44 центнера с гектара. Гороха собрали свыше 70 тысяч тонн с 20 тысяч гектаров. Всего в этом году аграриям региона предстоит убрать около 750 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур.