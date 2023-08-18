https://ria.ru/20230818/zerno-1890809555.html

Второй миллион тонн зерна намолотили в Липецкой области

Второй миллион тонн зерна намолотили в Липецкой области - РИА Новости, 18.08.2023

Второй миллион тонн зерна намолотили в Липецкой области

Второй миллион тонн зерновых намолотили аграрии Липецкой области за последние десять дней; средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет более... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:56

2023-08-18T12:56

2023-08-18T12:56

липецкая область

игорь артамонов

измалковский район

елецкий район

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ЛИПЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Второй миллион тонн зерновых намолотили аграрии Липецкой области за последние десять дней; средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет более 48 центнеров с гектара, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что на сегодняшний день под зерновыми и зернобобовыми в Липецкой области обмолочено 421 тысяча гектаров. Всего собрано 2,3 миллиона тонн пшеницы, гороха и ячменя. Артамонов отметил, что по валовому сбору зерновых лидируют земледельцы Добринского, Усманского и Чаплыгинского районов; по урожайности – Становлянский и Измалковский районы. Там собирают более 52 центнеров с гектара. Свыше 50 центнеров с одного гектара молотят в Чаплыгинском, Липецком и Елецком районах. Ежегодно в области собирают не менее трех миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. "Аграрии Липецкой области в этом году, как и в прошлые, собираются продемонстрировать высокие результаты. Агропромышленный комплекс – этот основа региональной экономики, один из наиболее технологичных и инновационных ее секторов", - отметил Артамонов. Он уточнил, что пшеницы с 270 тысяч гектаров намолочено 1,4 миллиона тонн при урожайности более 52 центнеров с гектара. Ячменя с 130 тысяч гектаров собрали 568 тысяч тонн при средней урожайности почти 44 центнера с гектара. Гороха собрали свыше 70 тысяч тонн с 20 тысяч гектаров. Всего в этом году аграриям региона предстоит убрать около 750 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур.

https://ria.ru/20230818/yabloki-1890803121.html

измалковский район

елецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, измалковский район, елецкий район