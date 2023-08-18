https://ria.ru/20230818/vosstanovlenie-1890740700.html
В ППК "Единый заказчик" рассказали о темпах восстановления в новых регионах
В ППК "Единый заказчик" рассказали о темпах восстановления в новых регионах - РИА Новости, 18.08.2023
В ППК "Единый заказчик" рассказали о темпах восстановления в новых регионах
Более 15 миллионов квадратных метров недвижимости в общей сложности будет восстановлено в четырех новых регионах РФ публично-правовой компанией "Единый заказчик РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T07:39
2023-08-18T07:39
2023-08-18T07:39
экономика
россия
мариуполь
карен оганесян
единый заказчик в сфере строительства
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Более 15 миллионов квадратных метров недвижимости в общей сложности будет восстановлено в четырех новых регионах РФ публично-правовой компанией "Единый заказчик в сфере строительства", рассказал РИА Новости гендиректор компании Карен Оганесян. "Мы сейчас восстанавливаем во всех четырех (новых) субъектах Российской Федерации более 15 миллионов квадратных метров недвижимости. Это жилой и не жилой фонд для того, чтобы обеспечить полноценное функционирование жизнедеятельности на этих территориях", - рассказал Оганесян. Он также отметил значительное количество людей, которые привлечены к восстановлению новых регионов. "Более 30 тысяч строителей восстанавливают только по проектам "Единого заказчика" в целом по всем регионам. И уже суммарно доходит, (что) около 50 тысяч строителей работают: с учетом регионов-шефов, которые помогают восстанавливать новые субъекты, с учетом региональных заказчиков", - добавил гендиректор компании. Ранее правительство РФ утвердило долгосрочную комплексную программу социально-экономического развития новых российских регионов. Кроме того, для Мариуполя был утвержден отдельный план развития и восстановления на три года.
https://ria.ru/20230818/vosstanovlenie-1890738669.html
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экономика, россия, мариуполь, карен оганесян, единый заказчик в сфере строительства
Экономика, Россия, Мариуполь, Карен Оганесян, Единый заказчик в сфере строительства
В ППК "Единый заказчик" рассказали о темпах восстановления в новых регионах
"Единый заказчик" восстановит 15 млн "квадратов" недвижимости в новых регионах