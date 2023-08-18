https://ria.ru/20230818/vosstanovlenie-1890740700.html

В ППК "Единый заказчик" рассказали о темпах восстановления в новых регионах

В ППК "Единый заказчик" рассказали о темпах восстановления в новых регионах - РИА Новости, 18.08.2023

В ППК "Единый заказчик" рассказали о темпах восстановления в новых регионах

Более 15 миллионов квадратных метров недвижимости в общей сложности будет восстановлено в четырех новых регионах РФ публично-правовой компанией "Единый заказчик РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T07:39

2023-08-18T07:39

2023-08-18T07:39

экономика

россия

мариуполь

карен оганесян

единый заказчик в сфере строительства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827533842_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_350d444a7177cc01bfc0a1e66ecd1ec7.jpg

ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Более 15 миллионов квадратных метров недвижимости в общей сложности будет восстановлено в четырех новых регионах РФ публично-правовой компанией "Единый заказчик в сфере строительства", рассказал РИА Новости гендиректор компании Карен Оганесян. "Мы сейчас восстанавливаем во всех четырех (новых) субъектах Российской Федерации более 15 миллионов квадратных метров недвижимости. Это жилой и не жилой фонд для того, чтобы обеспечить полноценное функционирование жизнедеятельности на этих территориях", - рассказал Оганесян. Он также отметил значительное количество людей, которые привлечены к восстановлению новых регионов. "Более 30 тысяч строителей восстанавливают только по проектам "Единого заказчика" в целом по всем регионам. И уже суммарно доходит, (что) около 50 тысяч строителей работают: с учетом регионов-шефов, которые помогают восстанавливать новые субъекты, с учетом региональных заказчиков", - добавил гендиректор компании. Ранее правительство РФ утвердило долгосрочную комплексную программу социально-экономического развития новых российских регионов. Кроме того, для Мариуполя был утвержден отдельный план развития и восстановления на три года.

https://ria.ru/20230818/vosstanovlenie-1890738669.html

россия

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, мариуполь, карен оганесян, единый заказчик в сфере строительства