https://ria.ru/20230818/volga-dnepr-1890915972.html

СМИ: Канада изучает предложение "Волги-Днепр" об урегулировании по Ан-124

СМИ: Канада изучает предложение "Волги-Днепр" об урегулировании по Ан-124 - РИА Новости, 18.08.2023

СМИ: Канада изучает предложение "Волги-Днепр" об урегулировании по Ан-124

Правительство Канады получило от группы компаний "Волга-Днепр" уведомление с предложением мирно урегулировать спор в отношении арестованного Ан-124-100, власти... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T18:25

2023-08-18T18:25

2023-08-18T18:25

в мире

канада

россия

волга-днепр

ан-124

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Правительство Канады получило от группы компаний "Волга-Днепр" уведомление с предложением мирно урегулировать спор в отношении арестованного Ан-124-100, власти оценивают инициативу, сообщает CBC News со ссылкой на представителя канадского МИД. В понедельник крупнейший грузовой перевозчик России, авиакомпания "Волга-Днепр", направила властям Канады официальное уведомление с предложением мирно урегулировать спор в отношении арестованного Ан-124-100. "Правительство Канады оценивает это письмо. Мы продолжим защищать интересы канадцев", - цитирует издание представителя МИД. В феврале 2022 года самолет выполнял гуманитарный рейс по заказу правительства Канады по перевозке тест-наборов COVID-19 из Китая. Однако после разгрузки самолету запретили покидать территорию Канады из-за распространения вновь изданного NOTAM, запрещающего российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Канады. В апреле этого года Канада ввела санкции против группы компаний "Волга-Днепр" и ее руководителя Алексея Исайкина. В июне правительство Канады отдало распоряжение об аресте заблокированного в стране российского транспортного самолета Ан-124 "Руслан" и начале работы над его конфискацией, чтобы использовать в интересах Украины.

https://ria.ru/20230613/konfiskatsiya-1877895339.html

https://ria.ru/20230323/avia-1859981937.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, канада, россия, волга-днепр , ан-124, санкции в отношении россии