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Лидеры Азербайджана, Узбекистана и Киргизии посетят Будапешт - РИА Новости, 18.08.2023
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14:11 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/vengriya-1890832820.html
Лидеры Азербайджана, Узбекистана и Киргизии посетят Будапешт
Лидеры Азербайджана, Узбекистана и Киргизии посетят Будапешт - РИА Новости, 18.08.2023
Лидеры Азербайджана, Узбекистана и Киргизии посетят Будапешт
Будапешт в выходные посетят президенты Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, а также бывшие премьеры... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:11
2023-08-18T14:11
в мире
венгрия
будапешт
петер сийярто
виктор орбан
милорад додик
азербайджан
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БУДАПЕШТ, 18 авг - РИА Новости. Будапешт в выходные посетят президенты Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, а также бывшие премьеры Чехии, Австрии и Словении, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В Венгрии 20 августа отмечается национальный праздник основания государства - День святого Иштвана. Кроме того, 19 августа в Будапеште стартует чемпионат мира по легкой атлетике. Российские и белорусские легкоатлеты не примут участия в нем, так как они отстранены World Athletics от соревнований под ее эгидой. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в выходные проведет более 10 двусторонних встреч, в том числе с эмиром Катара, президентами Сербии и Турции, а также бизнесменами. "Здесь, в Будапеште, будут президенты Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, а также Туркмении", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети. По его словам, Будапешт в выходные также посетят президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик и представитель президиума Боснии и Герцеговины, а также бывшие главы правительств Австрии, Словении и Чехии. Сийярто также отметил, что основными темами встреч станут энергобезопасность, конфликт на Украине и борьба с нелегальной миграцией.
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венгрия
будапешт
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в мире, венгрия, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, милорад додик, азербайджан
В мире, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Милорад Додик, Азербайджан
Лидеры Азербайджана, Узбекистана и Киргизии посетят Будапешт

Сийярто: лидеры Азербайджана, Узбекистана и Киргизии посетят Венгрию в выходные

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРека Дунай в Будапеште
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Река Дунай в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 авг - РИА Новости. Будапешт в выходные посетят президенты Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, а также бывшие премьеры Чехии, Австрии и Словении, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
В Венгрии 20 августа отмечается национальный праздник основания государства - День святого Иштвана. Кроме того, 19 августа в Будапеште стартует чемпионат мира по легкой атлетике. Российские и белорусские легкоатлеты не примут участия в нем, так как они отстранены World Athletics от соревнований под ее эгидой.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в выходные проведет более 10 двусторонних встреч, в том числе с эмиром Катара, президентами Сербии и Турции, а также бизнесменами.
"Здесь, в Будапеште, будут президенты Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, а также Туркмении", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети.
По его словам, Будапешт в выходные также посетят президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик и представитель президиума Боснии и Герцеговины, а также бывшие главы правительств Австрии, Словении и Чехии.
Сийярто также отметил, что основными темами встреч станут энергобезопасность, конфликт на Украине и борьба с нелегальной миграцией.
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В миреВенгрияБудапештПетер СийяртоВиктор ОрбанМилорад ДодикАзербайджан
 
 
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