https://ria.ru/20230818/vengriya-1890832820.html

Лидеры Азербайджана, Узбекистана и Киргизии посетят Будапешт

Лидеры Азербайджана, Узбекистана и Киргизии посетят Будапешт - РИА Новости, 18.08.2023

Лидеры Азербайджана, Узбекистана и Киргизии посетят Будапешт

Будапешт в выходные посетят президенты Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, а также бывшие премьеры... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T14:11

2023-08-18T14:11

2023-08-18T14:11

в мире

венгрия

будапешт

петер сийярто

виктор орбан

милорад додик

азербайджан

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БУДАПЕШТ, 18 авг - РИА Новости. Будапешт в выходные посетят президенты Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, а также бывшие премьеры Чехии, Австрии и Словении, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В Венгрии 20 августа отмечается национальный праздник основания государства - День святого Иштвана. Кроме того, 19 августа в Будапеште стартует чемпионат мира по легкой атлетике. Российские и белорусские легкоатлеты не примут участия в нем, так как они отстранены World Athletics от соревнований под ее эгидой. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в выходные проведет более 10 двусторонних встреч, в том числе с эмиром Катара, президентами Сербии и Турции, а также бизнесменами. "Здесь, в Будапеште, будут президенты Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, а также Туркмении", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети. По его словам, Будапешт в выходные также посетят президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик и представитель президиума Боснии и Герцеговины, а также бывшие главы правительств Австрии, Словении и Чехии. Сийярто также отметил, что основными темами встреч станут энергобезопасность, конфликт на Украине и борьба с нелегальной миграцией.

https://ria.ru/20230810/pomosch-1889201561.html

венгрия

будапешт

азербайджан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, милорад додик, азербайджан