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Возможность оформить онлайн свыше 20 госуслуг появилась в Подмосковье
Возможность оформить онлайн свыше 20 госуслуг появилась в Подмосковье - РИА Новости, 18.08.2023
Возможность оформить онлайн свыше 20 госуслуг появилась в Подмосковье
В 2023 году в Подмосковье появилась возможность оформить свыше 20 госуслуг онлайн. Теперь жителям не придется предоставлять в офисы МФЦ около 22 тысяч бумажных... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T19:27
2023-08-18T19:27
2023-08-18T19:27
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В 2023 году в Подмосковье появилась возможность оформить свыше 20 госуслуг онлайн. Теперь жителям не придется предоставлять в офисы МФЦ около 22 тысяч бумажных документов. Об этом сообщил телеканал "360".Министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник заявила, что жители Подмосковья давно оформляют многие услуги онлайн, без посещения многофункциональных центров и профильных ведомств."Кроме того, благодаря системе межведомственного взаимодействия не нужно приходить в МФЦ для сверки документов. Достаточно просто оформить электронную заявку, а ведомства Подмосковья сами получат нужную информацию", – отметила она.Цифровые сервисы можно найти в приложении "Добродел" и на региональном портале госуслуг. Чтобы оформлять документы онлайн, нужно подтвердить аккаунт в единой системе идентификации."Портал госуслуг помогает ценить то, что действительно важно. Гораздо приятнее заполнить заявление со смартфона и провести время с семьей, чем стоять в очереди для получения справки или выписки", – отметила Куртяник.Сейчас на портале госуслуг работает 298 электронных сервисов. Каждый месяц в регионе поступает порядка 450 тысяч онлайн-заявок.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
В 2023 году в Подмосковье появилась возможность оформить свыше 20 госуслуг онлайн. Теперь жителям не придется предоставлять в офисы МФЦ около 22 тысяч бумажных документов. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник заявила, что жители Подмосковья давно оформляют многие услуги онлайн, без посещения многофункциональных центров и профильных ведомств.
«
"Кроме того, благодаря системе межведомственного взаимодействия не нужно приходить в МФЦ для сверки документов. Достаточно просто оформить электронную заявку, а ведомства Подмосковья сами получат нужную информацию", – отметила она.
Цифровые сервисы можно найти в приложении "Добродел" и на региональном портале госуслуг. Чтобы оформлять документы онлайн, нужно подтвердить аккаунт в единой системе идентификации.
"Портал госуслуг помогает ценить то, что действительно важно. Гораздо приятнее заполнить заявление со смартфона и провести время с семьей, чем стоять в очереди для получения справки или выписки", – отметила Куртяник.
Сейчас на портале госуслуг работает 298 электронных сервисов. Каждый месяц в регионе поступает порядка 450 тысяч онлайн-заявок.