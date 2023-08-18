Рейтинг@Mail.ru
Возможность оформить онлайн свыше 20 госуслуг появилась в Подмосковье - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
19:27 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/uslugi-1890925982.html
Возможность оформить онлайн свыше 20 госуслуг появилась в Подмосковье
Возможность оформить онлайн свыше 20 госуслуг появилась в Подмосковье - РИА Новости, 18.08.2023
Возможность оформить онлайн свыше 20 госуслуг появилась в Подмосковье
В 2023 году в Подмосковье появилась возможность оформить свыше 20 госуслуг онлайн. Теперь жителям не придется предоставлять в офисы МФЦ около 22 тысяч бумажных... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T19:27
2023-08-18T19:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791309652_0:204:2955:1866_1920x0_80_0_0_392ccd3202e3f4dc286f361a1f511bad.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В 2023 году в Подмосковье появилась возможность оформить свыше 20 госуслуг онлайн. Теперь жителям не придется предоставлять в офисы МФЦ около 22 тысяч бумажных документов. Об этом сообщил телеканал "360".Министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник заявила, что жители Подмосковья давно оформляют многие услуги онлайн, без посещения многофункциональных центров и профильных ведомств."Кроме того, благодаря системе межведомственного взаимодействия не нужно приходить в МФЦ для сверки документов. Достаточно просто оформить электронную заявку, а ведомства Подмосковья сами получат нужную информацию", – отметила она.Цифровые сервисы можно найти в приложении "Добродел" и на региональном портале госуслуг. Чтобы оформлять документы онлайн, нужно подтвердить аккаунт в единой системе идентификации."Портал госуслуг помогает ценить то, что действительно важно. Гораздо приятнее заполнить заявление со смартфона и провести время с семьей, чем стоять в очереди для получения справки или выписки", – отметила Куртяник.Сейчас на портале госуслуг работает 298 электронных сервисов. Каждый месяц в регионе поступает порядка 450 тысяч онлайн-заявок.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791309652_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_a321fce9f3d347219133e6c91f075425.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Возможность оформить онлайн свыше 20 госуслуг появилась в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В 2023 году в Подмосковье появилась возможность оформить свыше 20 госуслуг онлайн. Теперь жителям не придется предоставлять в офисы МФЦ около 22 тысяч бумажных документов. Об этом сообщил телеканал "360".
Министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник заявила, что жители Подмосковья давно оформляют многие услуги онлайн, без посещения многофункциональных центров и профильных ведомств.
«
"Кроме того, благодаря системе межведомственного взаимодействия не нужно приходить в МФЦ для сверки документов. Достаточно просто оформить электронную заявку, а ведомства Подмосковья сами получат нужную информацию", – отметила она.
Цифровые сервисы можно найти в приложении "Добродел" и на региональном портале госуслуг. Чтобы оформлять документы онлайн, нужно подтвердить аккаунт в единой системе идентификации.
"Портал госуслуг помогает ценить то, что действительно важно. Гораздо приятнее заполнить заявление со смартфона и провести время с семьей, чем стоять в очереди для получения справки или выписки", – отметила Куртяник.
Сейчас на портале госуслуг работает 298 электронных сервисов. Каждый месяц в регионе поступает порядка 450 тысяч онлайн-заявок.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала