https://ria.ru/20230818/ukraina-1890863663.html

СМИ узнали, когда может завершиться обучение украинских пилотов на F-16

СМИ узнали, когда может завершиться обучение украинских пилотов на F-16 - РИА Новости, 18.08.2023

СМИ узнали, когда может завершиться обучение украинских пилотов на F-16

Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 завершится не раньше лета 2024 года, сообщает в пятницу новостной портал NL Times. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:39

2023-08-18T15:39

2023-08-18T15:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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f-16

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ГААГА, 18 авг - РИА Новости. Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 завершится не раньше лета 2024 года, сообщает в пятницу новостной портал NL Times. Ранее высокопоставленный представитель администрации США подтвердил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Как заявила в пятницу голландский министр обороны Кайса Оллонгрен, Нидерланды находятся в контакте с коллегами в ЕС, чтобы принять решение о следующих шагах по поставкам Украине истребителей F-16. По информации портала, "может пройти еще год", прежде чем F-16 будут отправлены на Украину. "Первые украинские пилоты, вероятно, завершат обучение только летом следующего года", - отмечает NL Times. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230816/f-16-1890511601.html

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, евросоюз, нато, f-16