https://ria.ru/20230818/ukraina-1890863663.html
СМИ узнали, когда может завершиться обучение украинских пилотов на F-16
СМИ узнали, когда может завершиться обучение украинских пилотов на F-16 - РИА Новости, 18.08.2023
СМИ узнали, когда может завершиться обучение украинских пилотов на F-16
Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 завершится не раньше лета 2024 года, сообщает в пятницу новостной портал NL Times. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:39
2023-08-18T15:39
2023-08-18T15:39
специальная военная операция на украине
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украина
евросоюз
нато
f-16
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ГААГА, 18 авг - РИА Новости. Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 завершится не раньше лета 2024 года, сообщает в пятницу новостной портал NL Times. Ранее высокопоставленный представитель администрации США подтвердил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Как заявила в пятницу голландский министр обороны Кайса Оллонгрен, Нидерланды находятся в контакте с коллегами в ЕС, чтобы принять решение о следующих шагах по поставкам Украине истребителей F-16. По информации портала, "может пройти еще год", прежде чем F-16 будут отправлены на Украину. "Первые украинские пилоты, вероятно, завершат обучение только летом следующего года", - отмечает NL Times. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230816/f-16-1890511601.html
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, НАТО, F-16
СМИ узнали, когда может завершиться обучение украинских пилотов на F-16
NL Times: обучение пилотов ВСУ на F-16 может завершиться к лету 2024 года
ГААГА, 18 авг - РИА Новости.
Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 завершится не раньше лета 2024 года, сообщает в пятницу новостной портал NL Times
.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США подтвердил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов.
В ВВС Украины признали, что не получат F-16 в этом году
Как заявила в пятницу голландский министр обороны Кайса Оллонгрен, Нидерланды находятся в контакте с коллегами в ЕС, чтобы принять решение о следующих шагах по поставкам Украине истребителей F-16.
По информации портала, "может пройти еще год", прежде чем F-16 будут отправлены на Украину. "Первые украинские пилоты, вероятно, завершат обучение только летом следующего года", - отмечает NL Times.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Запад устал. Украину готовят к поражению