https://ria.ru/20230818/ukraina-1890809839.html

Минобороны назвало украинский нацизм авангардом войны Запада с Россией

Минобороны назвало украинский нацизм авангардом войны Запада с Россией - РИА Новости, 18.08.2023

Минобороны назвало украинский нацизм авангардом войны Запада с Россией

Украинская неонацистская идеология находится в авангарде "цивилизационной войны", которую ведёт Запад против России, заявил в пятницу в ходе II Международного... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:57

2023-08-18T12:57

2023-08-18T12:57

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

александр фомин

ситуация в днр и лнр

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КУБИНКА (Московская область), 18 авг - РИА Новости. Украинская неонацистская идеология находится в авангарде "цивилизационной войны", которую ведёт Запад против России, заявил в пятницу в ходе II Международного антифашистского конгресса замминистра обороны РФ Александр Фомин. Конгресс "Во имя будущего человечества совместными усилиями остановим неофашизм", участие в котором приняли представители более 30 стран, прошёл в рамках форума "Армия-2023". РИА Новости – официальное информационное агентство мероприятия. "Очевидно, что украинские неонацисты находятся в авангарде так называемой цивилизационной войны, которую Запад ведёт против России", - отметил Фомин, выступая на прошедшей в рамках конгресса научно-практической конференции "Нацизм на Украине: взгляд через призму специальной военной операции". Замминистра обороны подчеркнул, что неонацистская идеология на Украине возведена в ранг государственной политики, чему активно содействовали "западные кураторы Киева". "В этой стране подняли головы потомки нацистских прихвостней – бандеровцев, уничтожавших собственное население в годы Великой Отечественной войны. Широко и открыто применяется фашистская символика, сносятся памятники советским воинам, освобождавшим, в том числе, украинскую землю от немецких оккупантов, оскверняются их могилы, введён запрет на использование русского языка", - подчеркнул Фомин. Помимо замминистра обороны, в конференции приняли участие политики и общественные деятели, философы, историки, эксперты, представители культуры и СМИ.

https://ria.ru/20230803/ukraina-1888033432.html

https://ria.ru/20230729/neonatsizm-1886985207.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, александр фомин, ситуация в днр и лнр