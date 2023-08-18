https://ria.ru/20230818/ukraina-1890809839.html
Минобороны назвало украинский нацизм авангардом войны Запада с Россией
Минобороны назвало украинский нацизм авангардом войны Запада с Россией - РИА Новости, 18.08.2023
Минобороны назвало украинский нацизм авангардом войны Запада с Россией
Украинская неонацистская идеология находится в авангарде "цивилизационной войны", которую ведёт Запад против России, заявил в пятницу в ходе II Международного... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:57
2023-08-18T12:57
2023-08-18T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
александр фомин
ситуация в днр и лнр
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КУБИНКА (Московская область), 18 авг - РИА Новости. Украинская неонацистская идеология находится в авангарде "цивилизационной войны", которую ведёт Запад против России, заявил в пятницу в ходе II Международного антифашистского конгресса замминистра обороны РФ Александр Фомин. Конгресс "Во имя будущего человечества совместными усилиями остановим неофашизм", участие в котором приняли представители более 30 стран, прошёл в рамках форума "Армия-2023". РИА Новости – официальное информационное агентство мероприятия. "Очевидно, что украинские неонацисты находятся в авангарде так называемой цивилизационной войны, которую Запад ведёт против России", - отметил Фомин, выступая на прошедшей в рамках конгресса научно-практической конференции "Нацизм на Украине: взгляд через призму специальной военной операции". Замминистра обороны подчеркнул, что неонацистская идеология на Украине возведена в ранг государственной политики, чему активно содействовали "западные кураторы Киева". "В этой стране подняли головы потомки нацистских прихвостней – бандеровцев, уничтожавших собственное население в годы Великой Отечественной войны. Широко и открыто применяется фашистская символика, сносятся памятники советским воинам, освобождавшим, в том числе, украинскую землю от немецких оккупантов, оскверняются их могилы, введён запрет на использование русского языка", - подчеркнул Фомин. Помимо замминистра обороны, в конференции приняли участие политики и общественные деятели, философы, историки, эксперты, представители культуры и СМИ.
https://ria.ru/20230803/ukraina-1888033432.html
https://ria.ru/20230729/neonatsizm-1886985207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, александр фомин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Александр Фомин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны назвало украинский нацизм авангардом войны Запада с Россией
Генерал Фомин: украинский нацизм находится в авангарде войны Запада с Россией
КУБИНКА (Московская область), 18 авг - РИА Новости. Украинская неонацистская идеология находится в авангарде "цивилизационной войны", которую ведёт Запад против России, заявил в пятницу в ходе II Международного антифашистского конгресса замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Конгресс "Во имя будущего человечества совместными усилиями остановим неофашизм", участие в котором приняли представители более 30 стран, прошёл в рамках форума "Армия-2023". РИА Новости – официальное информационное агентство мероприятия.
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"Очевидно, что украинские неонацисты находятся в авангарде так называемой цивилизационной войны, которую Запад ведёт против России", - отметил Фомин, выступая на прошедшей в рамках конгресса научно-практической конференции "Нацизм на Украине
: взгляд через призму специальной военной операции". Замминистра обороны подчеркнул, что неонацистская идеология на Украине возведена в ранг государственной политики, чему активно содействовали "западные кураторы Киева".
"В этой стране подняли головы потомки нацистских прихвостней – бандеровцев, уничтожавших собственное население в годы Великой Отечественной войны. Широко и открыто применяется фашистская символика, сносятся памятники советским воинам, освобождавшим, в том числе, украинскую землю от немецких оккупантов, оскверняются их могилы, введён запрет на использование русского языка", - подчеркнул Фомин.
Помимо замминистра обороны, в конференции приняли участие политики и общественные деятели, философы, историки, эксперты, представители культуры и СМИ.
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