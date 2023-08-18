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В Киеве предотвратили покушение на замглавы налоговой службы Украины - РИА Новости, 18.08.2023
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12:12 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/ukraina-1890797431.html
В Киеве предотвратили покушение на замглавы налоговой службы Украины
В Киеве предотвратили покушение на замглавы налоговой службы Украины - РИА Новости, 18.08.2023
В Киеве предотвратили покушение на замглавы налоговой службы Украины
Сотрудники правоохранительных органов предотвратили в Киеве покушение на убийство заместителя председателя государственной налоговой службы Украины Евгения... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:12
2023-08-18T12:12
в мире
украина
даниил гетманцев
верховная рада украины
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов предотвратили в Киеве покушение на убийство заместителя председателя государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура, сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале. "Полиция просила не разглашать до утра никакой информации. Поэтому отвечу всем одновременно сейчас. Вчера произошло покушение на убийство заместителя председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска", - написал Гетманцев. По его словам, заказчиками покушения выступили "схемщики", потерявшие "бизнес". Исполнители задержаны и дают показания против заказчиков, уточнил депутат. Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил информацию, что полиция предупредила нападение на замруководителя государственной налоговой службы Украины. "Эффективно сработали оперативники уголовного розыска. Фигуранты задержаны. Больше информации позже сообщат в полиции", - написал он в своем телеграм-канале.
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в мире, украина, даниил гетманцев, верховная рада украины
В мире, Украина, Даниил Гетманцев, Верховная Рада Украины
В Киеве предотвратили покушение на замглавы налоговой службы Украины

В Киеве предотвратили покушение на замглавы налоговой службы Украины Сокура

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины в Киеве
Сотрудники полиции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : Національна поліція України
Сотрудники полиции Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов предотвратили в Киеве покушение на убийство заместителя председателя государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура, сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале.
"Полиция просила не разглашать до утра никакой информации. Поэтому отвечу всем одновременно сейчас. Вчера произошло покушение на убийство заместителя председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска", - написал Гетманцев. По его словам, заказчиками покушения выступили "схемщики", потерявшие "бизнес". Исполнители задержаны и дают показания против заказчиков, уточнил депутат.
Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил информацию, что полиция предупредила нападение на замруководителя государственной налоговой службы Украины. "Эффективно сработали оперативники уголовного розыска. Фигуранты задержаны. Больше информации позже сообщат в полиции", - написал он в своем телеграм-канале.
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В миреУкраинаДаниил ГетманцевВерховная Рада Украины
 
 
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