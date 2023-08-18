https://ria.ru/20230818/udobreniya-1890725171.html

В "Росконгрессе" рассказали о спросе на удобрения в мире

В "Росконгрессе" рассказали о спросе на удобрения в мире - РИА Новости, 18.08.2023

В "Росконгрессе" рассказали о спросе на удобрения в мире

Спрос на минеральные удобрения в мире будет расти только в странах с низкими доходами, где Россия является основным поставщиком, говорится в исследовании... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T00:17

2023-08-18T00:17

2023-08-18T00:17

китай

россия

латинская америка

всемирный банк

в мире

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Спрос на минеральные удобрения в мире будет расти только в странах с низкими доходами, где Россия является основным поставщиком, говорится в исследовании "Росконгресса" "Элементы роста: спрос и предложение на рынке удобрений", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "В долгосрочной перспективе спрос на удобрения будет устойчиво расти в странах с низким уровнем дохода, так как в остальные государства их уже ввозят в достаточных объемах. В странах с высоким уровнем дохода потребление удобрений будет снижаться, так как растет эффективность их применения", – говорится в документе. Авторы приводят данные Всемирного банка, согласно которым в 2020 году потребление удобрений в государствах с высокими и средними доходами составляло более 150 килограммов в год на гектар пашни, а в бедных странах оно было в десять раз меньше - не более 15 килограммов на гектар. При этом страны Европы и Китай принимают меры для сокращения использования минеральных удобрений с одновременным повышением их эффективности. За последние два года потребление удобрений снизилось во всех странах из-за высоких цен. Однако процесс восстановления спроса уже начался, и больше половины его роста, по данным авторов исследования, приходится на Южную Азию и Латинскую Америку. Увеличение спроса не приведет к росту цен на удобрения, поскольку параллельно будет расти и предложение, уверены эксперты. "Производство азотных и фосфатных удобрений в России продолжает расти, страна играет ведущую роль на перспективных рынках Азии и Латинской Америки. Расширение инфраструктуры экспорта аммиака в портах Балтики и на побережье Краснодарского края дополнительно увеличит предложение на рынке азотных удобрений и снизит цены на них", – говорится в документе. Россия занимает второе место в мире по производству удобрений, уступая Китаю, и первое – по экспорту, поскольку в Китае высокий уровень внутреннего потребления удобрений, а их экспорт ограничен, добавляется там же. "Главными экспортными рынками для России, судя по зеркальным данным о внешней торговле, по-прежнему остаются Бразилия и Индия, потребление в которых, по прогнозам IFA, увеличится на горизонте 5 лет на 7% и 5% соответственно", – говорится в исследовании.

https://ria.ru/20230814/fosagro-1890060713.html

https://ria.ru/20230810/kuban-1889278933.html

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китай, россия, латинская америка, всемирный банк, в мире