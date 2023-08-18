https://ria.ru/20230818/ucheniya-1890942921.html

США, Япония и Южная Корея договорились о проведении совместных учений

США, Япония и Южная Корея договорились о проведении совместных учений - РИА Новости, 18.08.2023

США, Япония и Южная Корея договорились о проведении совместных учений

США, Япония и Южная Корея намерены ежегодно проводить крупные военные учения на трехсторонней основе, говорится в совместном заявлении лидеров. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T21:51

2023-08-18T21:51

2023-08-18T21:51

в мире

сша

япония

южная корея

джо байден

фумио кисида

юн сок ель

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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. США, Япония и Южная Корея намерены ежегодно проводить крупные военные учения на трехсторонней основе, говорится в совместном заявлении лидеров. "Наши три страны объявляют сегодня, что мы намерены проводить ежегодные трехсторонние именные учения в различных средах", - говорится в документе. Президент США Джо Байден принимает в своей загородной резиденции Кемп-Дэвид премьер-министра Японии Фумио Кисиду и президента Южной Кореи Юн Сок Еля.

https://ria.ru/20230816/korabl-1890328822.html

сша

япония

южная корея

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, япония, южная корея, джо байден, фумио кисида, юн сок ель