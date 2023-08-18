https://ria.ru/20230818/ucheniya-1890942921.html
США, Япония и Южная Корея договорились о проведении совместных учений
США, Япония и Южная Корея договорились о проведении совместных учений - РИА Новости, 18.08.2023
США, Япония и Южная Корея договорились о проведении совместных учений
США, Япония и Южная Корея намерены ежегодно проводить крупные военные учения на трехсторонней основе, говорится в совместном заявлении лидеров. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T21:51
2023-08-18T21:51
2023-08-18T21:51
в мире
сша
япония
южная корея
джо байден
фумио кисида
юн сок ель
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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. США, Япония и Южная Корея намерены ежегодно проводить крупные военные учения на трехсторонней основе, говорится в совместном заявлении лидеров. "Наши три страны объявляют сегодня, что мы намерены проводить ежегодные трехсторонние именные учения в различных средах", - говорится в документе. Президент США Джо Байден принимает в своей загородной резиденции Кемп-Дэвид премьер-министра Японии Фумио Кисиду и президента Южной Кореи Юн Сок Еля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, япония, южная корея, джо байден, фумио кисида, юн сок ель
В мире, США, Япония, Южная Корея, Джо Байден, Фумио Кисида, Юн Сок Ель
США, Япония и Южная Корея договорились о проведении совместных учений
США, Япония и Южная Корея намерены ежегодно проводить трехсторонние учения