https://ria.ru/20230818/tramp-1890930673.html

Конгрессмен обвинил судью по делу Трампа в предвзятости

Конгрессмен обвинил судью по делу Трампа в предвзятости - РИА Новости, 18.08.2023

Конгрессмен обвинил судью по делу Трампа в предвзятости

Конгрессмен Мэтт Гетц обвинил в предвзятости судью Таню Чуткан, которой поручили вести в Вашингтоне дело против бывшего президента США Дональда Трампа о штурме... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T20:03

2023-08-18T20:03

2023-08-18T20:39

в мире

дональд трамп

мария бутина

барак обама

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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Конгрессмен Мэтт Гетц обвинил в предвзятости судью Таню Чуткан, которой поручили вести в Вашингтоне дело против бывшего президента США Дональда Трампа о штурме Капитолия. "Вызывает глубокую обеспокоенность демонстрация судьей окружного суда такой вопиющей политической предвзятости", - говорится в заявлении Гетца, опубликованном на его сайте. Конгрессмен настаивает, что судья проявляла пристрастность при вынесении приговоров участникам штурма Капитолия, а вот активистам движения Black Lives Matter, напротив, выражала поддержку. Гетц заявил, что осуждает Чуткан за ее позицию, подчеркнув, что "правосудие может быть слепо, но не американский народ". Судья якобы говорила, что недовольна нахождением Трампа на свободе, говорится в заявлении. Как указывает Гетц, судья была назначена при администрации Барака Обамы, при этом она была в числе доноров его кампании, пожертвовав "тысячи долларов". Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности. Прокуратура просит начать процесс 2 января 2024 года, защита Трампа - в апреле 2026 года. Чуткан в 2019 году приговорила Марию Бутину за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом" к 18 месяцам тюрьмы, позже ее депортировали в Россию. Сама депутат Госдумы заявила РИА Новости, что Чуткан не проявляла участия в процессе, а лишь зачитывала по бумажке. По словам Бутиной, "это не судья, это человек, который просто зачитывает обвинительный вердикт со слов прокуратуры" и "абсолютно послушный функционер".

https://radiosputnik.ria.ru/20230818/tramp-1890876561.html

https://ria.ru/20230818/ekonomika-1890808444.html

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в мире, дональд трамп, мария бутина, барак обама