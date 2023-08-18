https://ria.ru/20230818/tenerife-1890755373.html
На Тенерифе не удается взять под контроль природный пожар
На Тенерифе не удается взять под контроль природный пожар - РИА Новости, 18.08.2023
На Тенерифе не удается взять под контроль природный пожар
Площадь природного пожара на испанском курортном острове Тенерифе превысила 3,2 тысячи гектаров и продолжает распространяться, сообщило правительство Канарских... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T10:12
2023-08-18T10:12
2023-08-18T10:21
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Площадь природного пожара на испанском курортном острове Тенерифе превысила 3,2 тысячи гектаров и продолжает распространяться, сообщило правительство Канарских островов. "По данным на 20.00 четверга площадь пожара достигала 3273 гектаров на периметре 40 километров, охватив муниципалитеты Арафо, Канделария, Эль-Росарио, Ла-Оротава, Санта-Урсула, Ла-Виктория, Эль-Саузаль и Такоронте", - говорится в сообщении. Председатель правительства Канарских островов Фернандо Клавихо отметил, что огонь продолжает распространяться, и его не получается взять под контроль из-за особенностей рельефа местности, погоды и дыма, который затрудняет работу авиатехники. Местные власти сообщали, что в операции по тушению пожара, который, по словам Клавихо, вероятно, является одним из самых серьезных за последние 40 лет, задействовано 17 воздушных средств. Ранее сообщалось, что в результате природного пожара, который начался в ночь на 15 августа на острове Тенерифе, были эвакуированы более 7,6 тысячи человек.В конце июля на другом Канарском острове Гран-Канария в результате пожаров пострадало более 400 гектаров леса.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Тенерифе, Канарские острова, Испания
На Тенерифе не удается взять под контроль природный пожар
На испанском острове Тенерифе не удается взять под контроль природный пожар
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Площадь природного пожара на испанском курортном острове Тенерифе превысила 3,2 тысячи гектаров и продолжает распространяться, сообщило правительство Канарских островов.
"По данным на 20.00 четверга площадь пожара достигала 3273 гектаров на периметре 40 километров, охватив муниципалитеты Арафо, Канделария, Эль-Росарио, Ла-Оротава, Санта-Урсула, Ла-Виктория, Эль-Саузаль и Такоронте", - говорится в сообщении.
Председатель правительства Канарских островов Фернандо Клавихо отметил, что огонь продолжает распространяться, и его не получается взять под контроль из-за особенностей рельефа местности, погоды и дыма, который затрудняет работу авиатехники.
Местные власти сообщали, что в операции по тушению пожара, который, по словам Клавихо, вероятно, является одним из самых серьезных за последние 40 лет, задействовано 17 воздушных средств.
Ранее сообщалось, что в результате природного пожара, который начался в ночь на 15 августа на острове Тенерифе, были эвакуированы более 7,6 тысячи человек.
В конце июля на другом Канарском острове Гран-Канария в результате пожаров пострадало более 400 гектаров леса.
На Канарах вновь вспыхнул лесной пожар