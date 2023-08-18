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Белый дом высказался о военно-технических связях России и КНДР
Белый дом высказался о военно-технических связях России и КНДР - РИА Новости, 18.08.2023
Белый дом высказался о военно-технических связях России и КНДР
США внимательно отслеживают потенциальные военно-технические связи РФ и Северной Кореи, но не берутся пока выдвигать какие-либо обвинения на этот счет, заявил... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:45
2023-08-18T15:45
2023-08-18T16:13
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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. США внимательно отслеживают потенциальные военно-технические связи РФ и Северной Кореи, но не берутся пока выдвигать какие-либо обвинения на этот счет, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Это предмет пристального наблюдения со стороны нашего разведывательного сообщества", - сказал он на брифинге для СМИ, отвечая на вопрос о потенциальном сотрудничестве двух стран в ракетной или ядерной сферах.Салливан утверждает, что Россия заинтересована в поставках военных материалов из Северной Кореи и, по его словам, обычно в таких случаях "предлагает взамен некоторые виды сотрудничества в оборонной сфере".Чиновник заявил, что не может комментировать утверждения СМИ о том, что новые северокорейские ракеты используют российские технологии, а также не берется обвинять Россию в нарушении резолюций ООН в отношении КНДР."Я не подтверждаю, что это происходит сейчас. Я не подтверждаю эти сообщения. Я говорю, что это предмет обеспокоенности, это то, за чем мы внимательно следим", - сказал Салливан.
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россия, сша, оон, джейк салливан
Россия, США, ООН, Джейк Салливан
Белый дом высказался о военно-технических связях России и КНДР
Белый дом выразил обеспокоенность военно-техническими связями России с КНДР
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. США внимательно отслеживают потенциальные военно-технические связи РФ и Северной Кореи, но не берутся пока выдвигать какие-либо обвинения на этот счет, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«
"Это предмет пристального наблюдения со стороны нашего разведывательного сообщества", - сказал он на брифинге для СМИ, отвечая на вопрос о потенциальном сотрудничестве двух стран в ракетной или ядерной сферах.
Салливан утверждает, что Россия заинтересована в поставках военных материалов из Северной Кореи и, по его словам, обычно в таких случаях "предлагает взамен некоторые виды сотрудничества в оборонной сфере".
Чиновник заявил, что не может комментировать утверждения СМИ о том, что новые северокорейские ракеты используют российские технологии, а также не берется обвинять Россию в нарушении резолюций ООН
в отношении КНДР.
"Я не подтверждаю, что это происходит сейчас. Я не подтверждаю эти сообщения. Я говорю, что это предмет обеспокоенности, это то, за чем мы внимательно следим", - сказал Салливан.
Военное сотрудничество России и КНДР никому не угрожает, заявил Шойгу