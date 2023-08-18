https://ria.ru/20230818/spetsoperatsiya-1890850105.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.08.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.08.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:48

2023-08-18T15:48

2023-08-18T15:48

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 18 августа 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили все атаки ВСУ на Донецком, Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлениях. Ликвидированы 143 района скопления живой силы и техники, три пункта боепитания, склад боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили два самолета Су-25 и 26 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 461 самолет, 246 вертолетов, 5831 беспилотник, 431 зенитный ракетный комплекс, 1144 реактивные системы залпового огня, 11 366 танков и других бронемашин, 5928 орудий полевой артиллерии и 12 307 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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