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ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 80 военных
ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 80 военных - РИА Новости, 18.08.2023
ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 80 военных
Группировка ВС РФ "Центр" отразила две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожила до 80 украинских военнослужащих и пять единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:18
2023-08-18T14:18
2023-08-18T14:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" отразила две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожила до 80 украинских военнослужащих и пять единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. За сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщили в ведомстве.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 80 военных
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 80 военных