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ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 80 военных - РИА Новости, 18.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 18.08.2023 (обновлено: 14:23 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/spetsoperatsiya-1890835465.html
ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 80 военных
ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 80 военных - РИА Новости, 18.08.2023
ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 80 военных
Группировка ВС РФ "Центр" отразила две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожила до 80 украинских военнослужащих и пять единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:18
2023-08-18T14:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" отразила две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожила до 80 украинских военнослужащих и пять единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. За сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 80 военных

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 80 военных

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" отразила две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожила до 80 украинских военнослужащих и пять единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. За сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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