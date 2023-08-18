https://ria.ru/20230818/spetsoperatsiya-1890835465.html

ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 80 военных

ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 80 военных - РИА Новости, 18.08.2023

ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 80 военных

Группировка ВС РФ "Центр" отразила две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожила до 80 украинских военнослужащих и пять единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T14:18

2023-08-18T14:18

2023-08-18T14:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" отразила две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожила до 80 украинских военнослужащих и пять единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. За сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщили в ведомстве.

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)