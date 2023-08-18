https://ria.ru/20230818/shvetsiya-1890897805.html

Власти Швеции предложили пересмотреть закон, разрешающий сожжение Корана

Власти Швеции предложили пересмотреть закон, разрешающий сожжение Корана - РИА Новости, 18.08.2023

Власти Швеции предложили пересмотреть закон, разрешающий сожжение Корана

РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T16:58

2023-08-18T16:58

2023-08-18T17:49

религия

швеция

организация исламского сотрудничества

ульф кристерссон

в мире

стокгольм (город)

ирак

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Власти Швеции начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана, сообщили министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш, глава Либеральной партии Йохан Персон и премьер-министр Ульф Кристерссон в статье для Aftonbladet."Мы хотим, чтобы в расследовании, помимо прочего, проанализировались возможности, которые конституция предоставляет для оценки безопасности Швеции при рассмотрении дел о публичных собраниях", — говорится в публикации.Политики подчеркнули, что после акций с сожжением Корана начались обсуждения, участники которых выдвинули различные предложения для решения этой проблемы."Согласно основному закону (конституции. — Прим. ред.), законом разрешается ограничивать свободу выражения мнений и демонстраций в целях безопасности Швеции, но сегодня правопорядок не использует все это пространство", — указано в статье.По данным газеты Aftonbladet, к решению вопроса об изменении законодательства привлекут парламентскую группу с представителями всех партий риксдага. При этом политики считают, что необходимости в изменении конституции нет.О желании шведских властей рассмотреть вопрос об изменении законодательства на фоне акций с сожжением Корана сообщило в июле агентство Рейтер со ссылкой на министра юстиции страны Гуннара Стрёммера.В четверг Sveriges Radio отметило, что большинство депутатов шведского парламента выступает против изменений законодательства, которые могли бы предотвратить акции с сожжением Корана.В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама состоялась резонансная акция с осквернением и сожжением Корана. Ее устроил выходец из Ирака Салван Момика. Затем последовали еще несколько таких акций, сжигали Коран и в Дании. Это вызвало волну возмущения в мусульманском мире. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.На этом фоне Служба госбезопасности Швеции признала, что страна превратилась в приоритетную цель исламистов, а уровень террористической угрозы пришлось повысить до четвертого из пяти.

https://ria.ru/20230817/koran-1890679615.html

https://ria.ru/20230818/shvetsiya-1890809118.html

https://ria.ru/20230708/sozhzheniya-1882893628.html

швеция

стокгольм (город)

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

швеция, организация исламского сотрудничества, ульф кристерссон, в мире, стокгольм (город), ирак