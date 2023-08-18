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Власти Швеции предложили пересмотреть закон, разрешающий сожжение Корана - РИА Новости, 18.08.2023
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Религия
 
16:58 18.08.2023 (обновлено: 17:49 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/shvetsiya-1890897805.html
Власти Швеции предложили пересмотреть закон, разрешающий сожжение Корана
Власти Швеции предложили пересмотреть закон, разрешающий сожжение Корана - РИА Новости, 18.08.2023
Власти Швеции предложили пересмотреть закон, разрешающий сожжение Корана
РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:58
2023-08-18T17:49
религия
швеция
организация исламского сотрудничества
ульф кристерссон
в мире
стокгольм (город)
ирак
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Власти Швеции начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана, сообщили министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш, глава Либеральной партии Йохан Персон и премьер-министр Ульф Кристерссон в статье для Aftonbladet.&quot;Мы хотим, чтобы в расследовании, помимо прочего, проанализировались возможности, которые конституция предоставляет для оценки безопасности Швеции при рассмотрении дел о публичных собраниях&quot;, — говорится в публикации.Политики подчеркнули, что после акций с сожжением Корана начались обсуждения, участники которых выдвинули различные предложения для решения этой проблемы."Согласно основному закону (конституции. — Прим. ред.), законом разрешается ограничивать свободу выражения мнений и демонстраций в целях безопасности Швеции, но сегодня правопорядок не использует все это пространство", — указано в статье.По данным газеты Aftonbladet, к решению вопроса об изменении законодательства привлекут парламентскую группу с представителями всех партий риксдага. При этом политики считают, что необходимости в изменении конституции нет.О желании шведских властей рассмотреть вопрос об изменении законодательства на фоне акций с сожжением Корана сообщило в июле агентство Рейтер со ссылкой на министра юстиции страны Гуннара Стрёммера.В четверг Sveriges Radio отметило, что большинство депутатов шведского парламента выступает против изменений законодательства, которые могли бы предотвратить акции с сожжением Корана.В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама состоялась резонансная акция с осквернением и сожжением Корана. Ее устроил выходец из Ирака Салван Момика. Затем последовали еще несколько таких акций, сжигали Коран и в Дании. Это вызвало волну возмущения в мусульманском мире. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.На этом фоне Служба госбезопасности Швеции признала, что страна превратилась в приоритетную цель исламистов, а уровень террористической угрозы пришлось повысить до четвертого из пяти.
https://ria.ru/20230817/koran-1890679615.html
https://ria.ru/20230818/shvetsiya-1890809118.html
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швеция
стокгольм (город)
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швеция, организация исламского сотрудничества, ульф кристерссон, в мире, стокгольм (город), ирак
Религия, Швеция, Организация исламского сотрудничества, Ульф Кристерссон, В мире, Стокгольм (город), Ирак
Власти Швеции предложили пересмотреть закон, разрешающий сожжение Корана

Власти Швеции предложили пересмотреть закон, разрешающий сожжение Корана

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКоран в руках муфтия
Коран в руках муфтия - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Коран в руках муфтия. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Власти Швеции начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана, сообщили министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш, глава Либеральной партии Йохан Персон и премьер-министр Ульф Кристерссон в статье для Aftonbladet.
«

"Мы хотим, чтобы в расследовании, помимо прочего, проанализировались возможности, которые конституция предоставляет для оценки безопасности Швеции при рассмотрении дел о публичных собраниях", — говорится в публикации.

Политики подчеркнули, что после акций с сожжением Корана начались обсуждения, участники которых выдвинули различные предложения для решения этой проблемы.
"Согласно основному закону (конституции. — Прим. ред.), законом разрешается ограничивать свободу выражения мнений и демонстраций в целях безопасности Швеции, но сегодня правопорядок не использует все это пространство", — указано в статье.
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По данным газеты Aftonbladet, к решению вопроса об изменении законодательства привлекут парламентскую группу с представителями всех партий риксдага. При этом политики считают, что необходимости в изменении конституции нет.
О желании шведских властей рассмотреть вопрос об изменении законодательства на фоне акций с сожжением Корана сообщило в июле агентство Рейтер со ссылкой на министра юстиции страны Гуннара Стрёммера.
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В четверг Sveriges Radio отметило, что большинство депутатов шведского парламента выступает против изменений законодательства, которые могли бы предотвратить акции с сожжением Корана.
В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама состоялась резонансная акция с осквернением и сожжением Корана. Ее устроил выходец из Ирака Салван Момика. Затем последовали еще несколько таких акций, сжигали Коран и в Дании. Это вызвало волну возмущения в мусульманском мире. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
На этом фоне Служба госбезопасности Швеции признала, что страна превратилась в приоритетную цель исламистов, а уровень террористической угрозы пришлось повысить до четвертого из пяти.
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