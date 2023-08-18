https://ria.ru/20230818/shvetsiya-1890809118.html
Полиция не стала давать гарантий безопасности массовых мероприятий в Швеции
Полиция не стала давать гарантий безопасности массовых мероприятий в Швеции - РИА Новости, 18.08.2023
Полиция не стала давать гарантий безопасности массовых мероприятий в Швеции
Шведская полиция не может дать никаких гарантий безопасности на предстоящих массовых мероприятиях в стране на фоне повышенной террористической угрозы, заявил... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:53
2023-08-18T12:53
2023-08-18T12:54
религия
швеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd3ea6f93a2dbba06ebaf7515aea9f99.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Шведская полиция не может дать никаких гарантий безопасности на предстоящих массовых мероприятиях в стране на фоне повышенной террористической угрозы, заявил глава национальной полиции Андерс Торнберг Sveriges Radio. В четверг газета Aftonbladet сообщила, что шведская полиция разрешила проведение в пятницу очередной акции с сожжением Корана, она пройдет у посольства Ирана в Стокгольме. "Мы никогда не можем гарантировать что-либо... Если вы видите что-то, что отклоняется от нормы, если вы не можете оценить это самостоятельно, вам следует обратиться в полицию. Мы действительно ценим ваши советы", - сказал Торнберг. В четверг Служба госбезопасности Швеции сообщила, что уровень террористической угрозы в Швеции повышен до четвертого из пяти, страна превратилась в приоритетную цель исламистов. На прошлой неделе глава отдела по борьбе с терроризмом в Национальном оперативном отделе полиции Магнус Шёберг заявил, что Швеция, наряду с Данией и Нидерландами, стала целью террористических группировок после акций с сожжением Корана, угроза со стороны террористов для Швеции стала более ощутимой. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
https://ria.ru/20230806/evropeyskoe-1888269512.html
https://ria.ru/20230708/sozhzheniya-1882893628.html
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938378_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ab1566a7b0301df5149501395a66454.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция
Полиция не стала давать гарантий безопасности массовых мероприятий в Швеции
Полиция не гарантирует безопасность в Швеции после акций с сожжением Корана
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Шведская полиция не может дать никаких гарантий безопасности на предстоящих массовых мероприятиях в стране на фоне повышенной террористической угрозы, заявил глава национальной полиции Андерс Торнберг Sveriges Radio
.
В четверг газета Aftonbladet сообщила, что шведская полиция разрешила проведение в пятницу очередной акции с сожжением Корана, она пройдет у посольства Ирана в Стокгольме.
"Играют с огнем". К чему приведет европейское богохульство
«
"Мы никогда не можем гарантировать что-либо... Если вы видите что-то, что отклоняется от нормы, если вы не можете оценить это самостоятельно, вам следует обратиться в полицию. Мы действительно ценим ваши советы", - сказал Торнберг.
В четверг Служба госбезопасности Швеции сообщила, что уровень террористической угрозы в Швеции повышен до четвертого из пяти, страна превратилась в приоритетную цель исламистов.
На прошлой неделе глава отдела по борьбе с терроризмом в Национальном оперативном отделе полиции Магнус Шёберг заявил, что Швеция, наряду с Данией и Нидерландами, стала целью террористических группировок после акций с сожжением Корана, угроза со стороны террористов для Швеции стала более ощутимой.
Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
После сожжения священных книг следующие на очереди — люди