https://ria.ru/20230818/shvetsiya-1890809118.html

Полиция не стала давать гарантий безопасности массовых мероприятий в Швеции

Полиция не стала давать гарантий безопасности массовых мероприятий в Швеции - РИА Новости, 18.08.2023

Полиция не стала давать гарантий безопасности массовых мероприятий в Швеции

Шведская полиция не может дать никаких гарантий безопасности на предстоящих массовых мероприятиях в стране на фоне повышенной террористической угрозы, заявил... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:53

2023-08-18T12:53

2023-08-18T12:54

религия

швеция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd3ea6f93a2dbba06ebaf7515aea9f99.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Шведская полиция не может дать никаких гарантий безопасности на предстоящих массовых мероприятиях в стране на фоне повышенной террористической угрозы, заявил глава национальной полиции Андерс Торнберг Sveriges Radio. В четверг газета Aftonbladet сообщила, что шведская полиция разрешила проведение в пятницу очередной акции с сожжением Корана, она пройдет у посольства Ирана в Стокгольме. "Мы никогда не можем гарантировать что-либо... Если вы видите что-то, что отклоняется от нормы, если вы не можете оценить это самостоятельно, вам следует обратиться в полицию. Мы действительно ценим ваши советы", - сказал Торнберг. В четверг Служба госбезопасности Швеции сообщила, что уровень террористической угрозы в Швеции повышен до четвертого из пяти, страна превратилась в приоритетную цель исламистов. На прошлой неделе глава отдела по борьбе с терроризмом в Национальном оперативном отделе полиции Магнус Шёберг заявил, что Швеция, наряду с Данией и Нидерландами, стала целью террористических группировок после акций с сожжением Корана, угроза со стороны террористов для Швеции стала более ощутимой. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.

https://ria.ru/20230806/evropeyskoe-1888269512.html

https://ria.ru/20230708/sozhzheniya-1882893628.html

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

швеция