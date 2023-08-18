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Полиция не стала давать гарантий безопасности массовых мероприятий в Швеции - РИА Новости, 18.08.2023
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Религия
 
12:53 18.08.2023 (обновлено: 12:54 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/shvetsiya-1890809118.html
Полиция не стала давать гарантий безопасности массовых мероприятий в Швеции
Полиция не стала давать гарантий безопасности массовых мероприятий в Швеции - РИА Новости, 18.08.2023
Полиция не стала давать гарантий безопасности массовых мероприятий в Швеции
Шведская полиция не может дать никаких гарантий безопасности на предстоящих массовых мероприятиях в стране на фоне повышенной террористической угрозы, заявил... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:53
2023-08-18T12:54
религия
швеция
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Шведская полиция не может дать никаких гарантий безопасности на предстоящих массовых мероприятиях в стране на фоне повышенной террористической угрозы, заявил глава национальной полиции Андерс Торнберг Sveriges Radio. В четверг газета Aftonbladet сообщила, что шведская полиция разрешила проведение в пятницу очередной акции с сожжением Корана, она пройдет у посольства Ирана в Стокгольме. "Мы никогда не можем гарантировать что-либо... Если вы видите что-то, что отклоняется от нормы, если вы не можете оценить это самостоятельно, вам следует обратиться в полицию. Мы действительно ценим ваши советы", - сказал Торнберг. В четверг Служба госбезопасности Швеции сообщила, что уровень террористической угрозы в Швеции повышен до четвертого из пяти, страна превратилась в приоритетную цель исламистов. На прошлой неделе глава отдела по борьбе с терроризмом в Национальном оперативном отделе полиции Магнус Шёберг заявил, что Швеция, наряду с Данией и Нидерландами, стала целью террористических группировок после акций с сожжением Корана, угроза со стороны террористов для Швеции стала более ощутимой. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
https://ria.ru/20230806/evropeyskoe-1888269512.html
https://ria.ru/20230708/sozhzheniya-1882893628.html
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швеция
Религия, Швеция
Полиция не стала давать гарантий безопасности массовых мероприятий в Швеции

Полиция не гарантирует безопасность в Швеции после акций с сожжением Корана

© iStock.com / RichardALockФлаг Швеции
Флаг Швеции - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© iStock.com / RichardALock
Флаг Швеции . Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Шведская полиция не может дать никаких гарантий безопасности на предстоящих массовых мероприятиях в стране на фоне повышенной террористической угрозы, заявил глава национальной полиции Андерс Торнберг Sveriges Radio.
В четверг газета Aftonbladet сообщила, что шведская полиция разрешила проведение в пятницу очередной акции с сожжением Корана, она пройдет у посольства Ирана в Стокгольме.
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"Мы никогда не можем гарантировать что-либо... Если вы видите что-то, что отклоняется от нормы, если вы не можете оценить это самостоятельно, вам следует обратиться в полицию. Мы действительно ценим ваши советы", - сказал Торнберг.
В четверг Служба госбезопасности Швеции сообщила, что уровень террористической угрозы в Швеции повышен до четвертого из пяти, страна превратилась в приоритетную цель исламистов.
На прошлой неделе глава отдела по борьбе с терроризмом в Национальном оперативном отделе полиции Магнус Шёберг заявил, что Швеция, наряду с Данией и Нидерландами, стала целью террористических группировок после акций с сожжением Корана, угроза со стороны террористов для Швеции стала более ощутимой.
Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
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