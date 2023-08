https://ria.ru/20230818/shtraf-1890851091.html

The Insider* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

The Insider* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 18.08.2023

The Insider* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Таганский районный суд Москвы в пятницу оштрафовал на 400 тысяч рублей издание The Insider* за публикации без маркировки иноагента, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:14

2023-08-18T15:14

2023-08-18T15:14

москва

россия

рига

ольга романова (омбудсмен)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Таганский районный суд Москвы в пятницу оштрафовал на 400 тысяч рублей издание The Insider* за публикации без маркировки иноагента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы The Insider SIA* (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Кроме того, суд признал виновными в аналогичном правонарушении признанный иностранным агентом "Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям"* и главу организации Ольгу Романову** и назначил им штрафы 350 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно. The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, "специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Редакция расположена в Риге (Латвия). Значительная часть материалов посвящена России, но также освещается политическая жизнь в Белоруссии, Украине и других странах, прежде всего, Восточной Европы. В отношении издания и его главного редактора неоднократно поступали иски о защите чести, достоинства и деловой репутации, которые были выиграны истцами.* Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230817/makarevich-1890677018.html

https://ria.ru/20230818/likvidatsiya-1890834681.html

москва

россия

рига

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, рига, ольга романова (омбудсмен)