https://ria.ru/20230818/shtraf-1890851091.html
The Insider* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
The Insider* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 18.08.2023
The Insider* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Таганский районный суд Москвы в пятницу оштрафовал на 400 тысяч рублей издание The Insider* за публикации без маркировки иноагента, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:14
2023-08-18T15:14
2023-08-18T15:14
москва
россия
рига
ольга романова (омбудсмен)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Таганский районный суд Москвы в пятницу оштрафовал на 400 тысяч рублей издание The Insider* за публикации без маркировки иноагента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы The Insider SIA* (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Кроме того, суд признал виновными в аналогичном правонарушении признанный иностранным агентом "Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям"* и главу организации Ольгу Романову** и назначил им штрафы 350 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно. The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, "специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Редакция расположена в Риге (Латвия). Значительная часть материалов посвящена России, но также освещается политическая жизнь в Белоруссии, Украине и других странах, прежде всего, Восточной Европы. В отношении издания и его главного редактора неоднократно поступали иски о защите чести, достоинства и деловой репутации, которые были выиграны истцами.* Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230817/makarevich-1890677018.html
https://ria.ru/20230818/likvidatsiya-1890834681.html
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москва, россия, рига, ольга романова (омбудсмен)
Москва, Россия, Рига, Ольга Романова (омбудсмен)
The Insider* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
The Insider оштрафовали на 400 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента