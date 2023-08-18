https://ria.ru/20230818/semevedenie-1890818870.html
В Госдуме разрабатывают концепцию урока по семьеведению
В Госдуме разрабатывают концепцию урока по семьеведению - РИА Новости, 18.08.2023
В Госдуме разрабатывают концепцию урока по семьеведению
Рабочая группа в ГД занимается разработкой концепции урока по "семьеведению", сообщила в пятницу первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:31
2023-08-18T13:31
2023-08-18T13:31
татьяна буцкая
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Рабочая группа в ГД занимается разработкой концепции урока по "семьеведению", сообщила в пятницу первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая (ЕР). "Я хочу несколько слов сказать про семьеведение - это очень важная тема, которой сейчас занимается наш комитет по вопросам семьи, женщин и детей, у нас есть даже отдельная рабочая группа", - рассказала она в ходе круглого стола в Общественной палате РФ. Буцкая отметила, что перед рабочей группой стоит нелегкая задача, ведь вопросов по концепции урока очень много, в частности, кто будет его вести, какой формат лучше выбрать, какая литература подойдет. Она уточнила, что дети очень быстро узнают всю биографию учителя, именно поэтому нужно понять, какой преподаватель правильно изложит информацию о важности семьи и не станет антипримером. Парламентарий обратилась к экспертам с просьбой найти литературу, в которой показан хороший отец. "Ищем литературное произведение, в котором показана личность отца, вот отец, на которого можно положиться. Фильмы есть, литературных произведений найти пока не можем. С вашей помощью найдём", - сказала она. Буцкая отметила, что большую важность имеет и сам процесс обучения, урок не должен быть скучным. "… Генеалогическое древо. Пусть нарисуют вместе с семьёй. Пусть они целый год отбирают фотографии из семейных альбомов, и в конце года, чтобы получить пятёрку, представят нам это древо", - заключила она.
https://ria.ru/20230728/tsennosti-1886885767.html
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татьяна буцкая, единая россия, госдума рф, россия
Татьяна Буцкая, Единая Россия, Госдума РФ, Россия
В Госдуме разрабатывают концепцию урока по семьеведению
Буцкая: рабочая группа в Госдуме разрабатывает концепцию урока по семьеведению
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Рабочая группа в ГД занимается разработкой концепции урока по "семьеведению", сообщила в пятницу первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая (ЕР).
"Я хочу несколько слов сказать про семьеведение - это очень важная тема, которой сейчас занимается наш комитет по вопросам семьи, женщин и детей, у нас есть даже отдельная рабочая группа", - рассказала она в ходе круглого стола в Общественной палате РФ
.
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Буцкая отметила, что перед рабочей группой стоит нелегкая задача, ведь вопросов по концепции урока очень много, в частности, кто будет его вести, какой формат лучше выбрать, какая литература подойдет.
Она уточнила, что дети очень быстро узнают всю биографию учителя, именно поэтому нужно понять, какой преподаватель правильно изложит информацию о важности семьи и не станет антипримером.
Парламентарий обратилась к экспертам с просьбой найти литературу, в которой показан хороший отец. "Ищем литературное произведение, в котором показана личность отца, вот отец, на которого можно положиться. Фильмы есть, литературных произведений найти пока не можем. С вашей помощью найдём", - сказала она.
Буцкая отметила, что большую важность имеет и сам процесс обучения, урок не должен быть скучным. "… Генеалогическое древо. Пусть нарисуют вместе с семьёй. Пусть они целый год отбирают фотографии из семейных альбомов, и в конце года, чтобы получить пятёрку, представят нам это древо", - заключила она.
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