https://ria.ru/20230818/semevedenie-1890818870.html

В Госдуме разрабатывают концепцию урока по семьеведению

В Госдуме разрабатывают концепцию урока по семьеведению - РИА Новости, 18.08.2023

В Госдуме разрабатывают концепцию урока по семьеведению

Рабочая группа в ГД занимается разработкой концепции урока по "семьеведению", сообщила в пятницу первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:31

2023-08-18T13:31

2023-08-18T13:31

татьяна буцкая

единая россия

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Рабочая группа в ГД занимается разработкой концепции урока по "семьеведению", сообщила в пятницу первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая (ЕР). "Я хочу несколько слов сказать про семьеведение - это очень важная тема, которой сейчас занимается наш комитет по вопросам семьи, женщин и детей, у нас есть даже отдельная рабочая группа", - рассказала она в ходе круглого стола в Общественной палате РФ. Буцкая отметила, что перед рабочей группой стоит нелегкая задача, ведь вопросов по концепции урока очень много, в частности, кто будет его вести, какой формат лучше выбрать, какая литература подойдет. Она уточнила, что дети очень быстро узнают всю биографию учителя, именно поэтому нужно понять, какой преподаватель правильно изложит информацию о важности семьи и не станет антипримером. Парламентарий обратилась к экспертам с просьбой найти литературу, в которой показан хороший отец. "Ищем литературное произведение, в котором показана личность отца, вот отец, на которого можно положиться. Фильмы есть, литературных произведений найти пока не можем. С вашей помощью найдём", - сказала она. Буцкая отметила, что большую важность имеет и сам процесс обучения, урок не должен быть скучным. "… Генеалогическое древо. Пусть нарисуют вместе с семьёй. Пусть они целый год отбирают фотографии из семейных альбомов, и в конце года, чтобы получить пятёрку, представят нам это древо", - заключила она.

https://ria.ru/20230728/tsennosti-1886885767.html

https://ria.ru/20230808/semi-1888876604.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна буцкая, единая россия, госдума рф, россия