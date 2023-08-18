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Посол в Оттаве прокомментировал новые антироссийские санкции Канады - РИА Новости, 19.08.2023
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18:28 18.08.2023 (обновлено: 00:35 19.08.2023)
https://ria.ru/20230818/sanktsii-1890916233.html
Посол в Оттаве прокомментировал новые антироссийские санкции Канады
Посол в Оттаве прокомментировал новые антироссийские санкции Канады - РИА Новости, 19.08.2023
Посол в Оттаве прокомментировал новые антироссийские санкции Канады
Новые канадские санкции против России лишены практического смысла, но ответ на них обязательно будет, сказал РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-18T18:28
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россия
канада
москва
олег степанов
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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Новые канадские санкции против России лишены практического смысла, но ответ на них обязательно будет, сказал РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. Канада в пятницу ввела санкции против трех судов в Москве - Басманного, Хамовнического и Московского городского – и 15 физических лиц, в том числе первого заместителя министра юстиции РФ Евгения Забарчука и первого заместителя председателя Следственного комитета Эдуарда Кабурнеева. "Очередной раунд канадских антироссийских санкций бессмысленен, как и вся политика кабинета (премьер-министра Канады Джастина) Трюдо в отношении России", - сказал Степанов. По его словам, "практического эффекта они иметь не будут, но наши ответные действия обязательно последуют, как того требует принцип взаимности в дипломатии и межгосударственных отношениях". В целом политику санкционного давления Запада на Россию посол охарактеризовал как "путь в никуда".
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россия, канада, москва, олег степанов
Россия, Канада, Москва, Олег Степанов
Посол в Оттаве прокомментировал новые антироссийские санкции Канады

Посол Степанов: новые канадские санкции против России лишены смысла

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады
Флаги Канады - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Новые канадские санкции против России лишены практического смысла, но ответ на них обязательно будет, сказал РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.
Канада в пятницу ввела санкции против трех судов в Москве - Басманного, Хамовнического и Московского городского – и 15 физических лиц, в том числе первого заместителя министра юстиции РФ Евгения Забарчука и первого заместителя председателя Следственного комитета Эдуарда Кабурнеева.
"Очередной раунд канадских антироссийских санкций бессмысленен, как и вся политика кабинета (премьер-министра Канады Джастина) Трюдо в отношении России", - сказал Степанов.
По его словам, "практического эффекта они иметь не будут, но наши ответные действия обязательно последуют, как того требует принцип взаимности в дипломатии и межгосударственных отношениях". В целом политику санкционного давления Запада на Россию посол охарактеризовал как "путь в никуда".
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