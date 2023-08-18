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ВС России за сутки сбили два украинских Су-25 и 26 беспилотников - РИА Новости, 18.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 18.08.2023 (обновлено: 16:05 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/samolet-1890835308.html
ВС России за сутки сбили два украинских Су-25 и 26 беспилотников
ВС России за сутки сбили два украинских Су-25 и 26 беспилотников - РИА Новости, 18.08.2023
ВС России за сутки сбили два украинских Су-25 и 26 беспилотников
Российские войска за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:18
2023-08-18T16:05
специальная военная операция на украине
су-25
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские войска за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны. "Истребительной авиацией ВКС в районе населенного пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины", — говорится в заявлении.Еще один украинский Су-25 система ПВО сбила над Малой Токмачкой в Запорожской области, добавили в ведомстве.Кроме того, российские военные сбили 26 беспилотников ВСУ в ЛНР, ДНР и Запорожской области.Всего с начала спецоперации уничтожены:
https://ria.ru/20230818/poteri-1890835190.html
донецкая народная республика
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су-25, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Су-25, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность, Донецкая Народная Республика
ВС России за сутки сбили два украинских Су-25 и 26 беспилотников

МО РФ: силы ПВО сбили два украинских Су-25 в ДНР и Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские войска за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны.
"Истребительной авиацией ВКС в районе населенного пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины", — говорится в заявлении.
Еще один украинский Су-25 система ПВО сбила над Малой Токмачкой в Запорожской области, добавили в ведомстве.
Кроме того, российские военные сбили 26 беспилотников ВСУ в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Всего с начала спецоперации уничтожены:
  • 461 военный самолет;
  • 246 вертолетов;
  • 5831 беспилотник;
  • 431 зенитный ракетный комплекс;
  • 11 366 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1144 боевые машины РСЗО;
  • 5928 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 12 307 единиц специальной военной автомобильной техники.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеСу-25Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФБезопасностьДонецкая Народная Республика
 
 
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