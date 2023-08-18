https://ria.ru/20230818/samolet-1890835308.html

ВС России за сутки сбили два украинских Су-25 и 26 беспилотников

ВС России за сутки сбили два украинских Су-25 и 26 беспилотников - РИА Новости, 18.08.2023

ВС России за сутки сбили два украинских Су-25 и 26 беспилотников

Российские войска за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T14:18

2023-08-18T14:18

2023-08-18T16:05

специальная военная операция на украине

су-25

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

безопасность

донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские войска за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны. "Истребительной авиацией ВКС в районе населенного пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины", — говорится в заявлении.Еще один украинский Су-25 система ПВО сбила над Малой Токмачкой в Запорожской области, добавили в ведомстве.Кроме того, российские военные сбили 26 беспилотников ВСУ в ЛНР, ДНР и Запорожской области.Всего с начала спецоперации уничтожены:

https://ria.ru/20230818/poteri-1890835190.html

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

су-25, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика