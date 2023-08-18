ВС России за сутки сбили два украинских Су-25 и 26 беспилотников
МО РФ: силы ПВО сбили два украинских Су-25 в ДНР и Запорожской области
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские войска за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны.
"Истребительной авиацией ВКС в районе населенного пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины", — говорится в заявлении.
Еще один украинский Су-25 система ПВО сбила над Малой Токмачкой в Запорожской области, добавили в ведомстве.
Кроме того, российские военные сбили 26 беспилотников ВСУ в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Всего с начала спецоперации уничтожены:
- 461 военный самолет;
- 246 вертолетов;
- 5831 беспилотник;
- 431 зенитный ракетный комплекс;
- 11 366 танков и других боевых бронированных машин;
- 1144 боевые машины РСЗО;
- 5928 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 12 307 единиц специальной военной автомобильной техники.