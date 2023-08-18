https://ria.ru/20230818/rossiya-1890807831.html

Памфилова заявила, что Россия подает пример поведения другим странам

Памфилова заявила, что Россия подает пример поведения другим странам - РИА Новости, 18.08.2023

Памфилова заявила, что Россия подает пример поведения другим странам

Россия своей борьбой с Западом подает пример другим странам – быть вассалом и ползать "на полусогнутых" или отстаивать свой суверенитет и свое понимание жизни,... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:42

2023-08-18T12:42

2023-08-18T12:42

политика

россия

элла памфилова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751477310_0:306:2810:1887_1920x0_80_0_0_d16428549e556c62a3b85525ca1e6bac.jpg

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Россия своей борьбой с Западом подает пример другим странам – быть вассалом и ползать "на полусогнутых" или отстаивать свой суверенитет и свое понимание жизни, сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова, говоря о предстоящих в 2024 году президентских выборах. "Не только для нас с вами важно, как они (президентские выборы 2024 года) пройдут, что будет в результате - фактически для всего мира. Того мира, одна часть которого объявила нас врагом... А с другой стороны – другие многие страны, больше 100, которые выжидают, чья возьмет, выстоит Россия или нет", - сказала Памфилова на форуме "Территория смыслов". По ее словам, для этих стран это пример, "для них это тоже будущее: на полусогнутых ползать, как вассалы перед хозяином жизни вот из этого райского сада, который они объявили. Или они будут отстаивать свои национальные интересы, свое понимание жизни, опираясь на свою историю и традиции". Глава ЦИК отметила, что абсолютно понятно, насколько важная роль отводиться избирательной системе страны. Но самый главный судья и экзаменатор для Центризбиркома – "это наш избиратель". "Для нас уровень доверия – важнейший показатель того, что мы делаем", - сказала Памфилова. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года. Форум "Территория смыслов" проходит в пятый раз в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. Он продлится до 2 сентября. Форум соберет молодых профессионалов самых разных отраслей - от лингвистов и блогеров до экологов и IT-специалистов. В рамках мероприятия пройдет семь тематических смен: "Мыслить", "Убеждать", "Учить", "Помогать", "Творить", "Открывать", "Служить". В каждой из них примут участие 350 человек, а также финальная смена из 150 лучших выпускников предыдущих заездов.

https://ria.ru/20230713/putin-1884044381.html

https://ria.ru/20230811/rossiya-1889599977.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, элла памфилова