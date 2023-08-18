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Памфилова заявила, что Россия подает пример поведения другим странам - РИА Новости, 18.08.2023
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12:42 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/rossiya-1890807831.html
Памфилова заявила, что Россия подает пример поведения другим странам
Памфилова заявила, что Россия подает пример поведения другим странам - РИА Новости, 18.08.2023
Памфилова заявила, что Россия подает пример поведения другим странам
Россия своей борьбой с Западом подает пример другим странам – быть вассалом и ползать "на полусогнутых" или отстаивать свой суверенитет и свое понимание жизни,... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:42
2023-08-18T12:42
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Россия своей борьбой с Западом подает пример другим странам – быть вассалом и ползать "на полусогнутых" или отстаивать свой суверенитет и свое понимание жизни, сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова, говоря о предстоящих в 2024 году президентских выборах. "Не только для нас с вами важно, как они (президентские выборы 2024 года) пройдут, что будет в результате - фактически для всего мира. Того мира, одна часть которого объявила нас врагом... А с другой стороны – другие многие страны, больше 100, которые выжидают, чья возьмет, выстоит Россия или нет", - сказала Памфилова на форуме "Территория смыслов". По ее словам, для этих стран это пример, "для них это тоже будущее: на полусогнутых ползать, как вассалы перед хозяином жизни вот из этого райского сада, который они объявили. Или они будут отстаивать свои национальные интересы, свое понимание жизни, опираясь на свою историю и традиции". Глава ЦИК отметила, что абсолютно понятно, насколько важная роль отводиться избирательной системе страны. Но самый главный судья и экзаменатор для Центризбиркома – "это наш избиратель". "Для нас уровень доверия – важнейший показатель того, что мы делаем", - сказала Памфилова. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года. Форум "Территория смыслов" проходит в пятый раз в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. Он продлится до 2 сентября. Форум соберет молодых профессионалов самых разных отраслей - от лингвистов и блогеров до экологов и IT-специалистов. В рамках мероприятия пройдет семь тематических смен: "Мыслить", "Убеждать", "Учить", "Помогать", "Творить", "Открывать", "Служить". В каждой из них примут участие 350 человек, а также финальная смена из 150 лучших выпускников предыдущих заездов.
https://ria.ru/20230713/putin-1884044381.html
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политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
Памфилова заявила, что Россия подает пример поведения другим странам

Памфилова: Россия подает пример другим странам, как можно отстаивать суверенитет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Россия своей борьбой с Западом подает пример другим странам – быть вассалом и ползать "на полусогнутых" или отстаивать свой суверенитет и свое понимание жизни, сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова, говоря о предстоящих в 2024 году президентских выборах.
"Не только для нас с вами важно, как они (президентские выборы 2024 года) пройдут, что будет в результате - фактически для всего мира. Того мира, одна часть которого объявила нас врагом... А с другой стороны – другие многие страны, больше 100, которые выжидают, чья возьмет, выстоит Россия или нет", - сказала Памфилова на форуме "Территория смыслов".
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По ее словам, для этих стран это пример, "для них это тоже будущее: на полусогнутых ползать, как вассалы перед хозяином жизни вот из этого райского сада, который они объявили. Или они будут отстаивать свои национальные интересы, свое понимание жизни, опираясь на свою историю и традиции".
Глава ЦИК отметила, что абсолютно понятно, насколько важная роль отводиться избирательной системе страны. Но самый главный судья и экзаменатор для Центризбиркома – "это наш избиратель". "Для нас уровень доверия – важнейший показатель того, что мы делаем", - сказала Памфилова.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.
Форум "Территория смыслов" проходит в пятый раз в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. Он продлится до 2 сентября. Форум соберет молодых профессионалов самых разных отраслей - от лингвистов и блогеров до экологов и IT-специалистов. В рамках мероприятия пройдет семь тематических смен: "Мыслить", "Убеждать", "Учить", "Помогать", "Творить", "Открывать", "Служить". В каждой из них примут участие 350 человек, а также финальная смена из 150 лучших выпускников предыдущих заездов.
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