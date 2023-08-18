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"С Россией покончено?" Британцы высказались о развязанной Западом войне - РИА Новости, 18.08.2023
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07:02 18.08.2023 (обновлено: 11:44 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/rabota-1890737367.html
"С Россией покончено?" Британцы высказались о развязанной Западом войне
"С Россией покончено?" Британцы высказались о развязанной Западом войне - РИА Новости, 18.08.2023
"С Россией покончено?" Британцы высказались о развязанной Западом войне
Читатели британской газеты Telegraph негативно отреагировали на статью обозревателя Кона Кафлина, в которой говорится об отказе многих европейских компаний... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T07:02
2023-08-18T11:44
россия
украина
китай
владимир путин
нато
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Читатели британской газеты Telegraph негативно отреагировали на статью обозревателя Кона Кафлина, в которой говорится об отказе многих европейских компаний сворачивать деятельность в России и о попытке Кремля спровоцировать раскол в Европе.&quot;Подождите, а это не ваши заголовки? &quot;С Россией покончено&quot;, &quot;Пора пригласить Украину в НАТО и ЕС&quot;.&lt;...&gt; Куда же это все подевалось?&quot; — с издевкой спросил Piggy Boon."Вести дела с Россией ничем не хуже, чем с Китаем. Это просто лицемерие Запада, который развернул прокси-войну с Россией", — отметил David Chapman."Да наша политкорректная бригада добровольно делает за Путина всю его работу", — пошутил John Perrett."У России были законные опасения насчет американского геополитического и военного вмешательства на Украине. Американские неоконсерваторы их проигнорировали — они явно хотели вооруженного конфликта, который бы унизил Заклятого Врага. И чтобы при этом ни один американец не погиб, а американские производители оружия и лоббисты разбогатели", — высказался Giles Weston."Американские неоконсерваторы постарались на славу. Мало того что они создали союз двух сверхдержав, России и Китая, против третьей — нашей. Проамериканские СМИ агитируют за глобальный конфликт и отказываются принять логику и целесообразность безопасного и независимого от Украины Донбасса", — заключил Alan Booth.В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на политическую конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230816/rossiya-1890412579.html
https://ria.ru/20230806/nato-1888518978.html
россия
украина
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россия, украина, китай, владимир путин, нато, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Китай, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Санкции в отношении России

"С Россией покончено?" Британцы высказались о развязанной Западом войне

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Флаги России и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Читатели британской газеты Telegraph негативно отреагировали на статью обозревателя Кона Кафлина, в которой говорится об отказе многих европейских компаний сворачивать деятельность в России и о попытке Кремля спровоцировать раскол в Европе.
«

"Подождите, а это не ваши заголовки? "С Россией покончено", "Пора пригласить Украину в НАТО и ЕС".<...> Куда же это все подевалось?" — с издевкой спросил Piggy Boon.

"Вести дела с Россией ничем не хуже, чем с Китаем. Это просто лицемерие Запада, который развернул прокси-войну с Россией", — отметил David Chapman.
"Да наша политкорректная бригада добровольно делает за Путина всю его работу", — пошутил John Perrett.
"У России были законные опасения насчет американского геополитического и военного вмешательства на Украине. Американские неоконсерваторы их проигнорировали — они явно хотели вооруженного конфликта, который бы унизил Заклятого Врага. И чтобы при этом ни один американец не погиб, а американские производители оружия и лоббисты разбогатели", — высказался Giles Weston.
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"Американские неоконсерваторы постарались на славу. Мало того что они создали союз двух сверхдержав, России и Китая, против третьей — нашей. Проамериканские СМИ агитируют за глобальный конфликт и отказываются принять логику и целесообразность безопасного и независимого от Украины Донбасса", — заключил Alan Booth.
В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на политическую конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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