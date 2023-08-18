"С Россией покончено?" Британцы высказались о развязанной Западом войне
Флаги России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Читатели британской газеты Telegraph негативно отреагировали на статью обозревателя Кона Кафлина, в которой говорится об отказе многих европейских компаний сворачивать деятельность в России и о попытке Кремля спровоцировать раскол в Европе.
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"Подождите, а это не ваши заголовки? "С Россией покончено", "Пора пригласить Украину в НАТО и ЕС".<...> Куда же это все подевалось?" — с издевкой спросил Piggy Boon.
"Вести дела с Россией ничем не хуже, чем с Китаем. Это просто лицемерие Запада, который развернул прокси-войну с Россией", — отметил David Chapman.
"Да наша политкорректная бригада добровольно делает за Путина всю его работу", — пошутил John Perrett.
"У России были законные опасения насчет американского геополитического и военного вмешательства на Украине. Американские неоконсерваторы их проигнорировали — они явно хотели вооруженного конфликта, который бы унизил Заклятого Врага. И чтобы при этом ни один американец не погиб, а американские производители оружия и лоббисты разбогатели", — высказался Giles Weston.
"Американские неоконсерваторы постарались на славу. Мало того что они создали союз двух сверхдержав, России и Китая, против третьей — нашей. Проамериканские СМИ агитируют за глобальный конфликт и отказываются принять логику и целесообразность безопасного и независимого от Украины Донбасса", — заключил Alan Booth.
В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на политическую конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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