https://ria.ru/20230818/rabota-1890737367.html

"С Россией покончено?" Британцы высказались о развязанной Западом войне

"С Россией покончено?" Британцы высказались о развязанной Западом войне - РИА Новости, 18.08.2023

"С Россией покончено?" Британцы высказались о развязанной Западом войне

Читатели британской газеты Telegraph негативно отреагировали на статью обозревателя Кона Кафлина, в которой говорится об отказе многих европейских компаний... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T07:02

2023-08-18T07:02

2023-08-18T11:44

россия

украина

китай

владимир путин

нато

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:22:3058:1742_1920x0_80_0_0_0993d6e06afd15ae5e013e45e6b4d1e6.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Читатели британской газеты Telegraph негативно отреагировали на статью обозревателя Кона Кафлина, в которой говорится об отказе многих европейских компаний сворачивать деятельность в России и о попытке Кремля спровоцировать раскол в Европе."Подождите, а это не ваши заголовки? "С Россией покончено", "Пора пригласить Украину в НАТО и ЕС".<...> Куда же это все подевалось?" — с издевкой спросил Piggy Boon."Вести дела с Россией ничем не хуже, чем с Китаем. Это просто лицемерие Запада, который развернул прокси-войну с Россией", — отметил David Chapman."Да наша политкорректная бригада добровольно делает за Путина всю его работу", — пошутил John Perrett."У России были законные опасения насчет американского геополитического и военного вмешательства на Украине. Американские неоконсерваторы их проигнорировали — они явно хотели вооруженного конфликта, который бы унизил Заклятого Врага. И чтобы при этом ни один американец не погиб, а американские производители оружия и лоббисты разбогатели", — высказался Giles Weston."Американские неоконсерваторы постарались на славу. Мало того что они создали союз двух сверхдержав, России и Китая, против третьей — нашей. Проамериканские СМИ агитируют за глобальный конфликт и отказываются принять логику и целесообразность безопасного и независимого от Украины Донбасса", — заключил Alan Booth.В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на политическую конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230816/rossiya-1890412579.html

https://ria.ru/20230806/nato-1888518978.html

россия

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, китай, владимир путин, нато, евросоюз, санкции в отношении россии