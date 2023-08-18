https://ria.ru/20230818/pvo-1890934120.html

Система ПВО сработала в Белгородском районе, сбит беспилотник

Система ПВО сработала в Белгородском районе, сбит беспилотник - РИА Новости, 18.08.2023

Система ПВО сработала в Белгородском районе, сбит беспилотник

Система ПВО сработала в Белгородском районе, сбит беспилотник самолетного типа. Об этом губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T20:27

2023-08-18T20:27

2023-08-18T21:05

происшествия

белгородский район

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

украина

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 18 авг — РИА Новости. Система ПВО сработала в Белгородском районе, сбит беспилотник самолетного типа. Об этом губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале."Над Белгородским районом сработала система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением дронов. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230818/ataka-1890848045.html

белгородский район

украина

белгородская область

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происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, украина, белгородская область