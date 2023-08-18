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Система ПВО сработала в Белгородском районе, сбит беспилотник - РИА Новости, 18.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:27 18.08.2023 (обновлено: 21:05 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/pvo-1890934120.html
Система ПВО сработала в Белгородском районе, сбит беспилотник
Система ПВО сработала в Белгородском районе, сбит беспилотник - РИА Новости, 18.08.2023
Система ПВО сработала в Белгородском районе, сбит беспилотник
Система ПВО сработала в Белгородском районе, сбит беспилотник самолетного типа. Об этом губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T20:27
2023-08-18T21:05
происшествия
белгородский район
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
украина
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 18 авг — РИА Новости. Система ПВО сработала в Белгородском районе, сбит беспилотник самолетного типа. Об этом губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале."Над Белгородским районом сработала система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением дронов. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230818/ataka-1890848045.html
белгородский район
украина
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происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, украина, белгородская область
Происшествия, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Украина, Белгородская область
Система ПВО сработала в Белгородском районе, сбит беспилотник

Гладков заявил о сбитом над Белгородским районом БПЛА самолетного типа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БЕЛГОРОД, 18 авг — РИА Новости. Система ПВО сработала в Белгородском районе, сбит беспилотник самолетного типа. Об этом губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале.
"Над Белгородским районом сработала система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.
Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением дронов. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районВячеслав ГладковУкраинаБелгородская область
 
 
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