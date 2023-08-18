https://ria.ru/20230818/pvo-1890934120.html
Система ПВО сработала в Белгородском районе, сбит беспилотник
Система ПВО сработала в Белгородском районе, сбит беспилотник - РИА Новости, 18.08.2023
Система ПВО сработала в Белгородском районе, сбит беспилотник
Система ПВО сработала в Белгородском районе, сбит беспилотник самолетного типа. Об этом губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T20:27
2023-08-18T20:27
2023-08-18T21:05
происшествия
белгородский район
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
украина
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835845604_0:173:3057:1893_1920x0_80_0_0_cef3d3055e662c260d3b33b29de937f2.jpg
БЕЛГОРОД, 18 авг — РИА Новости. Система ПВО сработала в Белгородском районе, сбит беспилотник самолетного типа. Об этом губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале."Над Белгородским районом сработала система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением дронов. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230818/ataka-1890848045.html
белгородский район
украина
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835845604_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_54952de9ee40b2bb67ea11c813e5068b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, украина, белгородская область
Происшествия, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Украина, Белгородская область
Система ПВО сработала в Белгородском районе, сбит беспилотник
Гладков заявил о сбитом над Белгородским районом БПЛА самолетного типа