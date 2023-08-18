https://ria.ru/20230818/puteshestviya-1890696302.html
Туроператоры назвали самые популярные пляжные курорты в бархатный сезон
Туроператоры назвали самые популярные пляжные курорты в бархатный сезон - РИА Новости, 18.08.2023
Туроператоры назвали самые популярные пляжные курорты в бархатный сезон
Туроператоры назвали самые бронируемые на осень пляжные курорты в России, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T17:24
2023-08-18T17:24
2023-08-18T17:24
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туризм
новости - туризм
сочи
абхазия
анапа
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Туроператоры назвали самые бронируемые на осень пляжные курорты в России, сообщает АТОР.Наибольший интерес вызывает Сочи, затем следует Абхазия и Анапа.Туристы бронируют поездки за две-три недели. Высокий спрос также на Геленджик, уточняет директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова.Рост бронирований путевок в Анапу на этот период составил 30 процентов, в Геленджик – 15 процентов, по Абхазии – 35 процентов, рассказала коммерческий директор национального туроператора "Алеан" Оксана Булах. Интерес к Сочи – на уровне прошлого года, но может еще вырасти, отмечает эксперт.При этом в августовских продажах с заездами осенью в "Алеан" фиксируют замедление активности бронирований. "Это может быть отчасти связано с ростом цен на все составляющие тура, включая транспорт. В целом цены на предстоящий бархатный сезон на 20 процентов выше, чем в прошлом году", – поясняет Оксана Булах.В аутсайдерах спроса ожидаемо оказался Крым. Эксперты оценивают падение продаж на величину от 30 до 50 процентов к августу прошлого года.Как поясняют участники рынка, спрос на Крым во многом держится за счет верной аудитории, гибкой ценовой политики отелей и наличию железнодорожного сообщения. Многие гостиницы планируют закрыться непривычно рано – в конце сентября. Глубина продаж туров на полуостров минимальная из всех черноморских курортов и составляет несколько дней.
https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, абхазия, анапа, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Абхазия, Анапа, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России
Туроператоры назвали самые популярные пляжные курорты в бархатный сезон
АТОР: Сочи стал самым популярным направлением для отдыха в бархатный сезон
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости.
Туроператоры назвали самые бронируемые на осень пляжные курорты в России, сообщает
АТОР.
Наибольший интерес вызывает Сочи
, затем следует Абхазия
и Анапа
.
Туристы бронируют поездки за две-три недели. Высокий спрос также на Геленджик
, уточняет директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова.
Рост бронирований путевок в Анапу на этот период составил 30 процентов, в Геленджик – 15 процентов, по Абхазии – 35 процентов, рассказала коммерческий директор национального туроператора "Алеан" Оксана Булах. Интерес к Сочи – на уровне прошлого года, но может еще вырасти, отмечает эксперт.
При этом в августовских продажах с заездами осенью в "Алеан" фиксируют замедление активности бронирований. "Это может быть отчасти связано с ростом цен на все составляющие тура, включая транспорт. В целом цены на предстоящий бархатный сезон на 20 процентов выше, чем в прошлом году", – поясняет Оксана Булах.
В аутсайдерах спроса ожидаемо оказался Крым. Эксперты оценивают падение продаж на величину от 30 до 50 процентов к августу прошлого года.
Как поясняют участники рынка, спрос на Крым во многом держится за счет верной аудитории, гибкой ценовой политики отелей и наличию железнодорожного сообщения. Многие гостиницы планируют закрыться непривычно рано – в конце сентября. Глубина продаж туров на полуостров минимальная из всех черноморских курортов и составляет несколько дней.
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