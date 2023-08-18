https://ria.ru/20230818/puteshestviya-1890696302.html

Туроператоры назвали самые популярные пляжные курорты в бархатный сезон

Туроператоры назвали самые популярные пляжные курорты в бархатный сезон - РИА Новости, 18.08.2023

Туроператоры назвали самые популярные пляжные курорты в бархатный сезон

Туроператоры назвали самые бронируемые на осень пляжные курорты в России, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T17:24

2023-08-18T17:24

2023-08-18T17:24

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туризм

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сочи

абхазия

анапа

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Туроператоры назвали самые бронируемые на осень пляжные курорты в России, сообщает АТОР.Наибольший интерес вызывает Сочи, затем следует Абхазия и Анапа.Туристы бронируют поездки за две-три недели. Высокий спрос также на Геленджик, уточняет директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова.Рост бронирований путевок в Анапу на этот период составил 30 процентов, в Геленджик – 15 процентов, по Абхазии – 35 процентов, рассказала коммерческий директор национального туроператора "Алеан" Оксана Булах. Интерес к Сочи – на уровне прошлого года, но может еще вырасти, отмечает эксперт.При этом в августовских продажах с заездами осенью в "Алеан" фиксируют замедление активности бронирований. "Это может быть отчасти связано с ростом цен на все составляющие тура, включая транспорт. В целом цены на предстоящий бархатный сезон на 20 процентов выше, чем в прошлом году", – поясняет Оксана Булах.В аутсайдерах спроса ожидаемо оказался Крым. Эксперты оценивают падение продаж на величину от 30 до 50 процентов к августу прошлого года.Как поясняют участники рынка, спрос на Крым во многом держится за счет верной аудитории, гибкой ценовой политики отелей и наличию железнодорожного сообщения. Многие гостиницы планируют закрыться непривычно рано – в конце сентября. Глубина продаж туров на полуостров минимальная из всех черноморских курортов и составляет несколько дней.

https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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