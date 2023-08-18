Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры назвали самые популярные пляжные курорты в бархатный сезон - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:24 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/puteshestviya-1890696302.html
Туроператоры назвали самые популярные пляжные курорты в бархатный сезон
Туроператоры назвали самые популярные пляжные курорты в бархатный сезон - РИА Новости, 18.08.2023
Туроператоры назвали самые популярные пляжные курорты в бархатный сезон
Туроператоры назвали самые бронируемые на осень пляжные курорты в России, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T17:24
2023-08-18T17:24
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
абхазия
анапа
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155201/71/1552017122_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_390dfaed69dfb30a240d28ad6c73b91a.jpg
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Туроператоры назвали самые бронируемые на осень пляжные курорты в России, сообщает АТОР.Наибольший интерес вызывает Сочи, затем следует Абхазия и Анапа.Туристы бронируют поездки за две-три недели. Высокий спрос также на Геленджик, уточняет директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова.Рост бронирований путевок в Анапу на этот период составил 30 процентов, в Геленджик – 15 процентов, по Абхазии – 35 процентов, рассказала коммерческий директор национального туроператора "Алеан" Оксана Булах. Интерес к Сочи – на уровне прошлого года, но может еще вырасти, отмечает эксперт.При этом в августовских продажах с заездами осенью в "Алеан" фиксируют замедление активности бронирований. "Это может быть отчасти связано с ростом цен на все составляющие тура, включая транспорт. В целом цены на предстоящий бархатный сезон на 20 процентов выше, чем в прошлом году", – поясняет Оксана Булах.В аутсайдерах спроса ожидаемо оказался Крым. Эксперты оценивают падение продаж на величину от 30 до 50 процентов к августу прошлого года.Как поясняют участники рынка, спрос на Крым во многом держится за счет верной аудитории, гибкой ценовой политики отелей и наличию железнодорожного сообщения. Многие гостиницы планируют закрыться непривычно рано – в конце сентября. Глубина продаж туров на полуостров минимальная из всех черноморских курортов и составляет несколько дней.
https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html
сочи
абхазия
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155201/71/1552017122_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_4a1c708a486f2e484b62387b839145f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, сочи, абхазия, анапа, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Абхазия, Анапа, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России
Туроператоры назвали самые популярные пляжные курорты в бархатный сезон

АТОР: Сочи стал самым популярным направлением для отдыха в бархатный сезон

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкОтдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Сочи
Отдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Туроператоры назвали самые бронируемые на осень пляжные курорты в России, сообщает АТОР.
Наибольший интерес вызывает Сочи, затем следует Абхазия и Анапа.
Туристы бронируют поездки за две-три недели. Высокий спрос также на Геленджик, уточняет директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова.
Рост бронирований путевок в Анапу на этот период составил 30 процентов, в Геленджик – 15 процентов, по Абхазии – 35 процентов, рассказала коммерческий директор национального туроператора "Алеан" Оксана Булах. Интерес к Сочи – на уровне прошлого года, но может еще вырасти, отмечает эксперт.
При этом в августовских продажах с заездами осенью в "Алеан" фиксируют замедление активности бронирований. "Это может быть отчасти связано с ростом цен на все составляющие тура, включая транспорт. В целом цены на предстоящий бархатный сезон на 20 процентов выше, чем в прошлом году", – поясняет Оксана Булах.
В аутсайдерах спроса ожидаемо оказался Крым. Эксперты оценивают падение продаж на величину от 30 до 50 процентов к августу прошлого года.
Как поясняют участники рынка, спрос на Крым во многом держится за счет верной аудитории, гибкой ценовой политики отелей и наличию железнодорожного сообщения. Многие гостиницы планируют закрыться непривычно рано – в конце сентября. Глубина продаж туров на полуостров минимальная из всех черноморских курортов и составляет несколько дней.
Красная Поляна. Мегакачели в парке аттракционов на высоте в 2200 метров - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
Горы вместо моря. Как получить массу впечатлений в Красной Поляне
11 июня 2022, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмСочиАбхазияАнапаАссоциация туроператоров России (АТОР)отдых в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала