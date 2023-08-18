https://ria.ru/20230818/preduniversariy-1890812661.html

Предуниверсарий откроется в Липецком техническом госуниверситете

Предуниверсарий откроется в Липецком техническом госуниверситете - РИА Новости, 18.08.2023

Предуниверсарий откроется в Липецком техническом госуниверситете

Первого сентября этого года в Липецком государственном техническом университете (ЛГТУ) откроется предуниверсарий – региональный технический лицей с углубленным... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:07

2023-08-18T13:07

2023-08-18T13:07

липецкая область

игорь артамонов

образование - общество

липецк

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ЛИПЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Первого сентября этого года в Липецком государственном техническом университете (ЛГТУ) откроется предуниверсарий – региональный технический лицей с углубленным изучением точных наук, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он добавил, что по окончании лицея выпускники получат аттестат вуза. Главная идея открытия лицея заключается в том, чтобы без репетиторов обучающиеся получали высокие баллы на ЕГЭ. В этом году планируется набрать два десятых класса, по 25 человек в каждом. Оба класса будут инженерно-технологической направленности с углубленным изучением физики и математики. Отличие лицея от других школ заключается во внеурочной деятельности. Как отметил Артамонов, у ЛГТУ большой опыт сотрудничества с промышленными предприятиями и вузами, в том числе зарубежными. Там постоянно расширяют образовательную и научную базы, наполняя их навыками и более высокими компетенциями и повышая востребованность выпускников. "Современные лицеи должны идти в ногу со временем, чтобы готовить конкурентоспособную молодежь, способную разбираться в новых технологиях. Это очень важная составляющая инновационного развития экономики", – сказал Артамонов. Он подчеркнул, что финансирование лицея полностью будет осуществляться за счет бюджетных средств. Основанием для поступления в этом году станет средний балл аттестата и портфолио достижений, включающее дипломы олимпиад, проектных работ и научных конференций. Прием документов продлится с 21 по 25 августа.

https://ria.ru/20230817/uchebnye_zavedeniya-1890584043.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, образование - общество, липецк