https://ria.ru/20230818/preduniversariy-1890812661.html
Предуниверсарий откроется в Липецком техническом госуниверситете
Предуниверсарий откроется в Липецком техническом госуниверситете - РИА Новости, 18.08.2023
Предуниверсарий откроется в Липецком техническом госуниверситете
Первого сентября этого года в Липецком государственном техническом университете (ЛГТУ) откроется предуниверсарий – региональный технический лицей с углубленным... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:07
2023-08-18T13:07
2023-08-18T13:07
липецкая область
игорь артамонов
образование - общество
липецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880866964_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_e4fbf389dde35a8c12674ab2d666616d.jpg
ЛИПЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Первого сентября этого года в Липецком государственном техническом университете (ЛГТУ) откроется предуниверсарий – региональный технический лицей с углубленным изучением точных наук, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он добавил, что по окончании лицея выпускники получат аттестат вуза. Главная идея открытия лицея заключается в том, чтобы без репетиторов обучающиеся получали высокие баллы на ЕГЭ. В этом году планируется набрать два десятых класса, по 25 человек в каждом. Оба класса будут инженерно-технологической направленности с углубленным изучением физики и математики. Отличие лицея от других школ заключается во внеурочной деятельности. Как отметил Артамонов, у ЛГТУ большой опыт сотрудничества с промышленными предприятиями и вузами, в том числе зарубежными. Там постоянно расширяют образовательную и научную базы, наполняя их навыками и более высокими компетенциями и повышая востребованность выпускников. "Современные лицеи должны идти в ногу со временем, чтобы готовить конкурентоспособную молодежь, способную разбираться в новых технологиях. Это очень важная составляющая инновационного развития экономики", – сказал Артамонов. Он подчеркнул, что финансирование лицея полностью будет осуществляться за счет бюджетных средств. Основанием для поступления в этом году станет средний балл аттестата и портфолио достижений, включающее дипломы олимпиад, проектных работ и научных конференций. Прием документов продлится с 21 по 25 августа.
https://ria.ru/20230817/uchebnye_zavedeniya-1890584043.html
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880866964_222:56:2877:2048_1920x0_80_0_0_b272ee9ff58662587818975140eea557.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, образование - общество, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Образование - Общество, Липецк
ЛИПЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Первого сентября этого года в Липецком государственном техническом университете (ЛГТУ) откроется предуниверсарий – региональный технический лицей с углубленным изучением точных наук, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он добавил, что по окончании лицея выпускники получат аттестат вуза. Главная идея открытия лицея заключается в том, чтобы без репетиторов обучающиеся получали высокие баллы на ЕГЭ. В этом году планируется набрать два десятых класса, по 25 человек в каждом. Оба класса будут инженерно-технологической направленности с углубленным изучением физики и математики. Отличие лицея от других школ заключается во внеурочной деятельности.
Школы и детсады Липецкой области полностью готовы к новому учебному году
Как отметил Артамонов
, у ЛГТУ большой опыт сотрудничества с промышленными предприятиями и вузами, в том числе зарубежными. Там постоянно расширяют образовательную и научную базы, наполняя их навыками и более высокими компетенциями и повышая востребованность выпускников.
"Современные лицеи должны идти в ногу со временем, чтобы готовить конкурентоспособную молодежь, способную разбираться в новых технологиях. Это очень важная составляющая инновационного развития экономики", – сказал Артамонов.
Он подчеркнул, что финансирование лицея полностью будет осуществляться за счет бюджетных средств. Основанием для поступления в этом году станет средний балл аттестата и портфолио достижений, включающее дипломы олимпиад, проектных работ и научных конференций. Прием документов продлится с 21 по 25 августа.