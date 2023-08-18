https://ria.ru/20230818/pozhary-1890743538.html
В России потушили 56 природных пожаров за сутки
В России потушили 56 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 18.08.2023
В России потушили 56 природных пожаров за сутки
В России за сутки потушили 56 природных пожаров на площади почти 11 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T08:31
2023-08-18T08:31
2023-08-18T11:00
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В России за сутки потушили 56 природных пожаров на площади почти 11 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 17.08.2023 в 23 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 56 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 10 890 гектаров", — говорится в сообщении.К полуночи 18 августа в России действовало 110 лесных пожаров на площади 203 085 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии, там действуют 35 пожаров на 197 002 гектарах.
https://ria.ru/20230816/pozhary-1890446591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России потушили 56 природных пожаров за сутки
Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 56 природных пожаров