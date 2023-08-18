https://ria.ru/20230818/pozhary-1890743538.html

В России потушили 56 природных пожаров за сутки

В России потушили 56 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 18.08.2023

В России потушили 56 природных пожаров за сутки

В России за сутки потушили 56 природных пожаров на площади почти 11 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T08:31

2023-08-18T08:31

2023-08-18T11:00

происшествия

россия

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890752856_0:95:2000:1220_1920x0_80_0_0_9214c6387ef833d9af7d43985ed0b39d.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В России за сутки потушили 56 природных пожаров на площади почти 11 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 17.08.2023 в 23 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 56 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 10 890 гектаров", — говорится в сообщении.К полуночи 18 августа в России действовало 110 лесных пожаров на площади 203 085 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии, там действуют 35 пожаров на 197 002 гектарах.

https://ria.ru/20230816/pozhary-1890446591.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, природные пожары в россии