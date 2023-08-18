https://ria.ru/20230818/pozhar-1890926794.html

В Геленджикском лесничестве потушили пожар

В Геленджикском лесничестве потушили пожар - РИА Новости, 18.08.2023

В Геленджикском лесничестве потушили пожар

Пожарные потушили огонь в Геленджикском лесничестве, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T19:36

2023-08-18T19:36

2023-08-18T19:40

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 18 авг - РИА Новости. Пожарные потушили огонь в Геленджикском лесничестве, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Ранее ведомство сообщило, что пожар произошел на территории Геленджикского лесничества из-за возгорания лесной подстилки. Позже в краевом МЧС рассказали, что спасатели локализовали огонь на площади 2,7 гектара, к тушению привлекли вертолёт."Пожар в Геленджикском лесничестве ликвидирован. Вертолетом Ми-8 МЧС России совершено 11 сбросов объемом 30 тонн воды", - говорится в сообщении.К тушению огня привлекались 70 спасателей, 22 единицы техники.

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россия

краснодарский край

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, краснодарский край, происшествия