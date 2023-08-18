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В Геленджикском лесничестве потушили пожар - РИА Новости, 18.08.2023
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19:36 18.08.2023 (обновлено: 19:40 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/pozhar-1890926794.html
В Геленджикском лесничестве потушили пожар
В Геленджикском лесничестве потушили пожар - РИА Новости, 18.08.2023
В Геленджикском лесничестве потушили пожар
Пожарные потушили огонь в Геленджикском лесничестве, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T19:36
2023-08-18T19:40
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 18 авг - РИА Новости. Пожарные потушили огонь в Геленджикском лесничестве, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Ранее ведомство сообщило, что пожар произошел на территории Геленджикского лесничества из-за возгорания лесной подстилки. Позже в краевом МЧС рассказали, что спасатели локализовали огонь на площади 2,7 гектара, к тушению привлекли вертолёт."Пожар в Геленджикском лесничестве ликвидирован. Вертолетом Ми-8 МЧС России совершено 11 сбросов объемом 30 тонн воды", - говорится в сообщении.К тушению огня привлекались 70 спасателей, 22 единицы техники.
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россия
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, краснодарский край, происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Краснодарский край, Происшествия
В Геленджикском лесничестве потушили пожар

Спасатели потушили пожар в Геленджикском лесничестве

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 18 авг - РИА Новости. Пожарные потушили огонь в Геленджикском лесничестве, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее ведомство сообщило, что пожар произошел на территории Геленджикского лесничества из-за возгорания лесной подстилки. Позже в краевом МЧС рассказали, что спасатели локализовали огонь на площади 2,7 гектара, к тушению привлекли вертолёт.
"Пожар в Геленджикском лесничестве ликвидирован. Вертолетом Ми-8 МЧС России совершено 11 сбросов объемом 30 тонн воды", - говорится в сообщении.
К тушению огня привлекались 70 спасателей, 22 единицы техники.
Пожар в грузовом терминале Новороссийска
Пожар в грузовом терминале Новороссийска потушили
Вчера, 12:32
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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