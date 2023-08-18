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В грузовом терминале Новороссийска потушили пожар
В грузовом терминале Новороссийска потушили пожар - РИА Новости, 18.08.2023
В грузовом терминале Новороссийска потушили пожар
Утром 18 августа в грузовом терминале Новороссийска на улице Макарова загорелись деревянные поддоны. Площадь возгорания составила 1,3 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 42 спасателя и 14 единиц техники. На тушение огня ушло более трех часов.
2023-08-18T13:49
2023-08-18T13:49
2023-08-18T13:49
видео
новороссийск
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Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности и движения поездов на станции, около которой произошло возгорание. Эта станция не относится к Российским железным дорогам, поэтому происшествие не повлияло на движение поездов компании.
новороссийск
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пожар в грузовом терминале Новороссийска
Утром 18 августа в грузовом терминале Новороссийска на улице Макарова загорелись деревянные поддоны. Площадь возгорания составила 1,3 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 42 спасателя и 14 единиц техники. На тушение огня ушло более трех часов.
Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности и движения поездов на станции, около которой произошло возгорание. Эта станция не относится к Российским железным дорогам, поэтому происшествие не повлияло на движение поездов компании.
2023-08-18T13:49
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, новороссийск, видео
В грузовом терминале Новороссийска потушили пожар
Утром 18 августа в грузовом терминале Новороссийска на улице Макарова загорелись деревянные поддоны. Площадь возгорания составила 1,3 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 42 спасателя и 14 единиц техники. На тушение огня ушло более трех часов.
2023-08-18T13:49
true
PT0M15S
В грузовом терминале Новороссийска потушили пожар
Утром 18 августа в грузовом терминале Новороссийска на улице Макарова загорелись деревянные поддоны. Площадь возгорания составила 1,3 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 42 спасателя и 14 единиц техники. На тушение огня ушло более трех часов.
Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности и движения поездов на станции, около которой произошло возгорание. Эта станция не относится к Российским железным дорогам, поэтому происшествие не повлияло на движение поездов компании.