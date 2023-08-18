https://ria.ru/20230818/pozhar-1890805792.html

Пожар в грузовом терминале Новороссийска потушили

Пожар в грузовом терминале Новороссийска потушили - РИА Новости, 18.08.2023

Пожар в грузовом терминале Новороссийска потушили

Пожарные потушили деревянные поддоны, загоревшиеся на площади 1,3 тысячи "квадратов" в грузовом терминале Новороссийска. Об этом заявили в пресс-службе... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:32

2023-08-18T12:32

2023-08-18T13:59

происшествия

новороссийск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890821402_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ab7878f2748231930fb6b49ccfaaa17d.jpg

СОЧИ, 18 авг — РИА Новости. Пожарные потушили деревянные поддоны, загоревшиеся на площади 1,3 тысячи "квадратов" в грузовом терминале Новороссийска. Об этом заявили в пресс-службе краснодарского главка МЧС."12:21 — полная ликвидация", — говорится в сообщении.Палеты загорелись в 09:03 в терминале на улице Макарова. В результате ЧП никто не пострадал.Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности и движения поездов на станции, около которой произошло возгорание. Эта станция не относится к Российским железным дорогам, поэтому происшествие не повлияло на движение поездов компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в грузовом терминале Новороссийска Утром 18 августа в грузовом терминале Новороссийска на улице Макарова загорелись деревянные поддоны. Площадь возгорания составила 1,3 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 42 спасателя и 14 единиц техники. На тушение огня ушло более трех часов. Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности и движения поездов на станции, около которой произошло возгорание. Эта станция не относится к Российским железным дорогам, поэтому происшествие не повлияло на движение поездов компании. 2023-08-18T12:32 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новороссийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)