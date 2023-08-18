https://ria.ru/20230818/pozhar-1890805792.html
Пожар в грузовом терминале Новороссийска потушили
Пожар в грузовом терминале Новороссийска потушили - РИА Новости, 18.08.2023
Пожар в грузовом терминале Новороссийска потушили
Пожарные потушили деревянные поддоны, загоревшиеся на площади 1,3 тысячи "квадратов" в грузовом терминале Новороссийска. Об этом заявили в пресс-службе... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:32
2023-08-18T12:32
2023-08-18T13:59
происшествия
новороссийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 18 авг — РИА Новости. Пожарные потушили деревянные поддоны, загоревшиеся на площади 1,3 тысячи "квадратов" в грузовом терминале Новороссийска. Об этом заявили в пресс-службе краснодарского главка МЧС."12:21 — полная ликвидация", — говорится в сообщении.Палеты загорелись в 09:03 в терминале на улице Макарова. В результате ЧП никто не пострадал.Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности и движения поездов на станции, около которой произошло возгорание. Эта станция не относится к Российским железным дорогам, поэтому происшествие не повлияло на движение поездов компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html
новороссийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пожар в грузовом терминале Новороссийска
Утром 18 августа в грузовом терминале Новороссийска на улице Макарова загорелись деревянные поддоны. Площадь возгорания составила 1,3 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 42 спасателя и 14 единиц техники. На тушение огня ушло более трех часов.
Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности и движения поездов на станции, около которой произошло возгорание. Эта станция не относится к Российским железным дорогам, поэтому происшествие не повлияло на движение поездов компании.
2023-08-18T12:32
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новороссийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в грузовом терминале Новороссийска потушили
В Новороссийске потушили деревянные поддоны в грузовом терминале