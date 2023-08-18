https://ria.ru/20230818/pozhar-1890769438.html

При пожаре во Владимирской области погибли два ребенка, сообщил источник

При пожаре во Владимирской области погибли два ребенка, сообщил источник - РИА Новости, 18.08.2023

При пожаре во Владимирской области погибли два ребенка, сообщил источник

Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Лакинске Владимирской области, еще трое детей и двое взрослых доставлены в лечебные учреждения, сообщил РИА... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T11:03

2023-08-18T11:03

2023-08-18T11:11

происшествия

владимирская область

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РЯЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Лакинске Владимирской области, еще трое детей и двое взрослых доставлены в лечебные учреждения, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "Погибшие - девочка шести лет, мальчик семи лет", - рассказала собеседница агентства. Кроме того, госпитализированы трое детей и двое взрослых. Как сообщило в своем телеграм-канале ГУМЧС по региону, сообщение о пожаре в частном доме в Лакинске поступило в четверг в 22.32. Огонь потушили на площади 108 квадратных метров.

https://ria.ru/20230817/pozhar-1890563701.html

владимирская область

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2023

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происшествия, владимирская область