https://ria.ru/20230818/pozhar-1890741506.html

В Усть-Илимске загорелся гипермаркет

В Усть-Илимске загорелся гипермаркет - РИА Новости, 18.08.2023

В Усть-Илимске загорелся гипермаркет

В Усть-Илимске горит гипермаркет "Экономия" на улице 50 лет ВЛКСМ, сообщил в Telegram-канале главк МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T08:01

2023-08-18T08:01

2023-08-18T11:03

происшествия

усть-илимск

иркутская область

влксм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Усть-Илимске горит гипермаркет "Экономия" на улице 50 лет ВЛКСМ, сообщил в Telegram-канале главк МЧС по Иркутской области."До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались семь человек", — говорится в публикации.По предварительной информации, пострадавших нет.Сейчас площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут семь пожарных расчетов.

https://ria.ru/20230817/pozhar-1890563701.html

усть-илимск

иркутская область

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2023

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происшествия, усть-илимск, иркутская область, влксм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)