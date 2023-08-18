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В Усть-Илимске загорелся гипермаркет
В Усть-Илимске загорелся гипермаркет - РИА Новости, 18.08.2023
В Усть-Илимске загорелся гипермаркет
В Усть-Илимске горит гипермаркет "Экономия" на улице 50 лет ВЛКСМ, сообщил в Telegram-канале главк МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T08:01
2023-08-18T08:01
2023-08-18T11:03
происшествия
усть-илимск
иркутская область
влксм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Усть-Илимске горит гипермаркет "Экономия" на улице 50 лет ВЛКСМ, сообщил в Telegram-канале главк МЧС по Иркутской области."До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались семь человек", — говорится в публикации.По предварительной информации, пострадавших нет.Сейчас площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут семь пожарных расчетов.
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происшествия, усть-илимск, иркутская область, влксм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Усть-Илимск, Иркутская область, ВЛКСМ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Усть-Илимске загорелся гипермаркет
В Усть-Илимске загорелся гипермаркет на площади 800 квадратных метров