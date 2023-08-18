Путин поздравил членов Русского географического общества с Днем географа
Путин: РГО сыграло поистине уникальную роль в развитии географии в России
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Днем географа членов Русского географического общества (РГО), всех специалистов, связанных с географическими науками и специальностями, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
День географа ежегодно отмечается в России 18 августа. Этот профессиональный праздник был учрежден в 2020 году.
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"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём географа. Глубоко символично, что этот замечательный праздник мы отмечаем 18 августа ‒ в день основания в 1845 году Русского географического общества. За минувшее время РГО сыграло поистине уникальную роль в развитии в нашей стране географии, климатологии, метеорологии, других смежных наук, организовало масштабные экспедиции для исследования малоизученных регионов планеты, многое сделало для широкого народного просвещения. Общество открыло миру имена наших выдающихся учёных, путешественников, мореплавателей, которые заложили традиции самоотверженного служения Отечеству на благо укрепления его экономического потенциала, приумножения бесценного природного и историко-культурного наследия", - говорится в телеграмме.
По словам президента, РГО объединяет своими задачами большое количество энергичных, неравнодушных людей самых разных возрастов и профессий, добровольцев и волонтёров. Он подчеркнул, что с его помощью воплощаются востребованные научные, образовательные, просветительские, природоохранные, творческие проекты, такие как "ставший уже легендарным Всероссийский географический диктант".
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"И конечно, в этот праздничный день хочу особо отметить большой, истинно подвижнический труд учителей и преподавателей географии. Именно они открывают своим питомцам огромный мир знаний о нашей планете, воспитывают у них любовь к своей стране и родному краю, во многом формируют мировоззрение и кругозор молодых людей", - добавляется в телеграмме.
Президент пожелал членам Русского географического общества, всем специалистам, связанным с географическими науками и специальностями, успехов и всего наилучшего.