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Почта Банк не будет повышать ставки по потребкредитам до 1 сентября - РИА Новости, 18.08.2023
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16:57 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/potrebkredit-1890897371.html
Почта Банк не будет повышать ставки по потребкредитам до 1 сентября
Почта Банк не будет повышать ставки по потребкредитам до 1 сентября - РИА Новости, 18.08.2023
Почта Банк не будет повышать ставки по потребкредитам до 1 сентября
Почта Банк не планирует повышать ставки по нецелевым потребительским кредитам до конца августа на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ, сообщает кредитное... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:57
2023-08-18T16:57
россия
почта банк
кредит
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Почта Банк не планирует повышать ставки по нецелевым потребительским кредитам до конца августа на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ, сообщает кредитное учреждение. Совет директоров Банка России во вторник принял решение повысить ключевую ставку до 12% с 8,5%. "Мы приняли решение сохранить действующие ставки по потребительским кредитам до конца августа, чтобы поддержать клиентов и дать им возможность оформить кредит на старых условиях. Мы ожидаем, что в начале осени на рынке будет наблюдаться рост ставок по розничным кредитам в среднем на 1–3%. В качестве альтернативного сценария некоторые банки могут сократить круг потенциальных заёмщиков или использовать механизм дифференцированных ставок для разных групп клиентов", - приводится в сообщении комментарий заместителя президента – председателя правления Почта Банка Алексея Охорзина. Накануне Почта Банк объявил о повышении ставок по краткосрочным вкладам до 12% годовых. По всем действующим вкладам и накопительным счетам в банке ставки сохраняются без изменений, добавили в банке.
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россия, почта банк, кредит
Россия, Почта банк, Кредит

Почта Банк не будет повышать ставки по потребкредитам до 1 сентября

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБанкоматы "Почта Банка"
Банкоматы Почта Банка - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Почта Банк не планирует повышать ставки по нецелевым потребительским кредитам до конца августа на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ, сообщает кредитное учреждение.
Совет директоров Банка России во вторник принял решение повысить ключевую ставку до 12% с 8,5%.
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"Мы приняли решение сохранить действующие ставки по потребительским кредитам до конца августа, чтобы поддержать клиентов и дать им возможность оформить кредит на старых условиях. Мы ожидаем, что в начале осени на рынке будет наблюдаться рост ставок по розничным кредитам в среднем на 1–3%. В качестве альтернативного сценария некоторые банки могут сократить круг потенциальных заёмщиков или использовать механизм дифференцированных ставок для разных групп клиентов", - приводится в сообщении комментарий заместителя президента – председателя правления Почта Банка Алексея Охорзина.
Накануне Почта Банк объявил о повышении ставок по краткосрочным вкладам до 12% годовых. По всем действующим вкладам и накопительным счетам в банке ставки сохраняются без изменений, добавили в банке.
 
РоссияПочта банкКредит
 
 
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