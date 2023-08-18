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ВСУ потеряли почти 200 солдат на Запорожском направлении
ВСУ потеряли почти 200 солдат на Запорожском направлении - РИА Новости, 18.08.2023
ВСУ потеряли почти 200 солдат на Запорожском направлении
Российские войска на запорожском направлении отразили две атаки противника, Киев потерял до 195 военнослужащих, две БМП, польскую самоходку Krab, американскую... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:17
2023-08-18T14:17
2023-08-18T14:30
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили две атаки противника, Киев потерял до 195 военнослужащих, две БМП, польскую самоходку Krab, американскую гаубицу М777 и британскую L119, сообщили в пятницу в Telegram-канале Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражены две атаки противника, а также пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили до 195 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица L119 производства Великобритании.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, вооруженные силы украины, запорожская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Киев
ВСУ потеряли почти 200 солдат на Запорожском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 195 солдат ВСУ на Запорожском направлении