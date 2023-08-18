https://ria.ru/20230818/poteri-1890831503.html

Балицкий оценил потери украинских военных на Запорожском направлении

Балицкий оценил потери украинских военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 18.08.2023

Балицкий оценил потери украинских военных на Запорожском направлении

На запорожском направлении за ночь были уничтожены 169 украинских военнослужащих, шесть бронемашин и 10 беспилотников, сообщил в Telegram-канале врио... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T14:07

2023-08-18T14:07

2023-08-18T14:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

евгений балицкий

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. На запорожском направлении за ночь были уничтожены 169 украинских военнослужащих, шесть бронемашин и 10 беспилотников, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Каждый день противник пытается восстановить боеспособность, упорно прет на убой. Только за эту ночь потери противника на запорожском направлении составили 169 человек убитыми, полностью уничтожены два артиллерийских орудия, шесть бронемашин и 10 беспилотников", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.В частности, сообщил он, противник проявлял активность в двух километрах от Работино, зафиксировано перемещение техники и личного состава ВСУ.Минобороны в сегодняшней сводке сообщило, что на запорожском направлении в районе Работино были отражены две атаки противника, потери украинских войск составили до 195 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, польская самоходная артиллерийская установка Krab, американская артиллерийская система М777, британская гаубица L119.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий