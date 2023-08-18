https://ria.ru/20230818/porno-1890906008.html

На Украине увеличилось количество уголовных дел, связанных с порно

На Украине увеличилось количество уголовных дел, связанных с порно - РИА Новости, 18.08.2023

На Украине увеличилось количество уголовных дел, связанных с порно

На Украине увеличилось число уголовных дел, связанных с порнографией, пишет в пятницу украинское издание "Экономическая правда". РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T17:36

2023-08-18T17:36

2023-08-18T17:39

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. На Украине увеличилось число уголовных дел, связанных с порнографией, пишет в пятницу украинское издание "Экономическая правда". "Как свидетельствуют данные прокуратуры, за 7 месяцев текущего года было возбуждено 1943 дела по статьям о порно и детском порно. Это уже больше, чем за весь прошлый год, когда было возбуждено 1880 дел. Рост количества дел по статье ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов", - пишет "Экономическая правда". По информации издания, увеличение количества таких дел наблюдается с 2020 года. "Если в 2021 и 2022 в среднем в месяц открытых дел за контент 18+ больше на 27%, то в этом году на Украине зафиксирован настоящий бум – плюс 77% производств в месяц. При этом, если за ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов открыто 699 производств, то за порноконтент, связанный с детьми, почти вдвое больше – 1244", - пишет издание. Ранее в пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что законопроект о декриминализации порно зарегистрирован на сайте украинского парламента. На сайте Рады пока не опубликован ни текст законопроекта, ни пояснительная записка к нему. Как сообщало ранее издание "Экономическая правда", законопроектом предлагают пересмотреть действие двух статей уголовного кодекса Украины - 301-й, которая касается ввоза, производства и распространения порнографии, а также 302-й, которая касается организации "мест разврата". Статья 301 в новой редакции предусматривает наказание только за распространение порнографического контента без согласия лица, которое в нем изображено, или за распространение порнографии среди несовершеннолетних. Предлагается предусмотреть штраф от 17 до 51 тысяч гривен (от 460 до 1380 долларов), арест до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. За сбыт порнографии несовершеннолетним - штраф 85-170 тысяч гривен или лишение свободы на три-семь лет, пишет издание. По данным издания, статью 302 предлагают исключить. По мнению авторов законопроекта, ответственность "за создание и содержание публичных домов, связанных с торговлей людьми, сутенерством или вовлечением в проституцию" предусмотрена в других статьях Уголовного кодекса.

https://ria.ru/20230815/dekriminalizatsiya-1890161572.html

https://ria.ru/20221119/frantsiya-1832678159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины