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Законопроект о легализации порно зарегистрировали в Раде - РИА Новости, 18.08.2023
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13:15 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/porno-1890814504.html
Законопроект о легализации порно зарегистрировали в Раде
Законопроект о легализации порно зарегистрировали в Раде - РИА Новости, 18.08.2023
Законопроект о легализации порно зарегистрировали в Раде
Законопроект о декриминализации порно зарегистрирован на сайте украинского парламента, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:15
2023-08-18T13:15
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Законопроект о декриминализации порно зарегистрирован на сайте украинского парламента, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале. "Законопроект о декриминализации порно зарегистрирован в Раде. №9623. Вообще план был собрать 18+ подписей, но такая подпись авторов системой не предусмотрена, поэтому получилось 25", - написал Железняк. На сайте Рады пока не опубликован ни текст законопроекта, ни пояснительная записка к нему. Как сообщало ранее издание "Экономическая правда", законопроектом предлагают пересмотреть действие двух статей уголовного кодекса Украины - 301-й, которая касается ввоза, производства и распространения порнографии, а также 302-й, которая касается организации "мест разврата". Статья 301 в новой редакции предусматривает наказание только за распространение порнографического контента без согласия лица, которое в нем изображено, или за распространение порнографии среди несовершеннолетних. Предлагается предусмотреть штраф от 17 до 51 тысяч гривен (от 460 до 1380 долларов), арест до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. За сбыт порнографии несовершеннолетним - штраф 85-170 тысяч гривен или лишение свободы на три-семь лет, пишет издание. По данным издания, статью 302 предлагают исключить. По мнению авторов законопроекта, ответственность "за создание и содержание публичных домов, связанных с торговлей людьми, сутенерством или вовлечением в проституцию" предусмотрена в других статьях Уголовного кодекса.
https://ria.ru/20230630/kino-1879973084.html
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
Законопроект о легализации порно зарегистрировали в Раде

Железняк: проект о декриминализации порно зарегистрировали в Раде

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Законопроект о декриминализации порно зарегистрирован на сайте украинского парламента, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
"Законопроект о декриминализации порно зарегистрирован в Раде. №9623. Вообще план был собрать 18+ подписей, но такая подпись авторов системой не предусмотрена, поэтому получилось 25", - написал Железняк. На сайте Рады пока не опубликован ни текст законопроекта, ни пояснительная записка к нему.
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Как сообщало ранее издание "Экономическая правда", законопроектом предлагают пересмотреть действие двух статей уголовного кодекса Украины - 301-й, которая касается ввоза, производства и распространения порнографии, а также 302-й, которая касается организации "мест разврата".
Статья 301 в новой редакции предусматривает наказание только за распространение порнографического контента без согласия лица, которое в нем изображено, или за распространение порнографии среди несовершеннолетних. Предлагается предусмотреть штраф от 17 до 51 тысяч гривен (от 460 до 1380 долларов), арест до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. За сбыт порнографии несовершеннолетним - штраф 85-170 тысяч гривен или лишение свободы на три-семь лет, пишет издание.
По данным издания, статью 302 предлагают исключить. По мнению авторов законопроекта, ответственность "за создание и содержание публичных домов, связанных с торговлей людьми, сутенерством или вовлечением в проституцию" предусмотрена в других статьях Уголовного кодекса.
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