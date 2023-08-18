https://ria.ru/20230818/porno-1890814504.html

Законопроект о легализации порно зарегистрировали в Раде

Законопроект о легализации порно зарегистрировали в Раде - РИА Новости, 18.08.2023

Законопроект о легализации порно зарегистрировали в Раде

Законопроект о декриминализации порно зарегистрирован на сайте украинского парламента, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:15

2023-08-18T13:15

2023-08-18T13:15

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Законопроект о декриминализации порно зарегистрирован на сайте украинского парламента, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале. "Законопроект о декриминализации порно зарегистрирован в Раде. №9623. Вообще план был собрать 18+ подписей, но такая подпись авторов системой не предусмотрена, поэтому получилось 25", - написал Железняк. На сайте Рады пока не опубликован ни текст законопроекта, ни пояснительная записка к нему. Как сообщало ранее издание "Экономическая правда", законопроектом предлагают пересмотреть действие двух статей уголовного кодекса Украины - 301-й, которая касается ввоза, производства и распространения порнографии, а также 302-й, которая касается организации "мест разврата". Статья 301 в новой редакции предусматривает наказание только за распространение порнографического контента без согласия лица, которое в нем изображено, или за распространение порнографии среди несовершеннолетних. Предлагается предусмотреть штраф от 17 до 51 тысяч гривен (от 460 до 1380 долларов), арест до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. За сбыт порнографии несовершеннолетним - штраф 85-170 тысяч гривен или лишение свободы на три-семь лет, пишет издание. По данным издания, статью 302 предлагают исключить. По мнению авторов законопроекта, ответственность "за создание и содержание публичных домов, связанных с торговлей людьми, сутенерством или вовлечением в проституцию" предусмотрена в других статьях Уголовного кодекса.

https://ria.ru/20230630/kino-1879973084.html

https://ria.ru/20220524/kazna-1790460900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины