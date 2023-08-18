https://ria.ru/20230818/politsiya-1890824098.html

В Белгороде мигрантов с российскими паспортами увезли с рынка в военкомат

В Белгороде мигрантов с российскими паспортами увезли с рынка в военкомат - РИА Новости, 18.08.2023

В Белгороде мигрантов с российскими паспортами увезли с рынка в военкомат

Сотрудники полиции во время рейда на овощном рынке в Белгороде выявили девятерых мигрантов, получивших гражданство Российской Федерации, но не состоящих на... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:47

2023-08-18T13:47

2023-08-18T13:53

белгород

белгородская область

общество

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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции во время рейда на овощном рынке в Белгороде выявили девятерых мигрантов, получивших гражданство Российской Федерации, но не состоящих на воинском учете, их доставили в военкомат, сообщает пресс-служба на сайте регионального УМВД. "Сотрудники УМВД России по Белгородской области провели оперативно-профилактическое мероприятие в местах концентрации иностранных граждан. В ходе рейда на одном из овощных рынков полицейские выявили девять мигрантов, получивших гражданство Российской Федерации, но не состоящих на воинском учете. Они были доставлены в военкоматы для принятия соответствующего решения", - говорится на сайте управления. Уточняется, что еще двоих граждан привлекли к административной ответственности за умышленную порчу либо утрату по небрежности паспорта. В пресс-службе добавили, что профилактические мероприятия будут продолжены. Граждане, приобретшие гражданство РФ, обязаны в двухнедельный срок встать на воинский учет в военном комиссариате по месту их жительства, иначе они привлекаются к административной ответственности по статье 21.5 КоАП РФ (Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). Ранее полиция сообщала об аналогичном рейде в Санкт-Петербурге (около сотни доставленных в военкомат), а УФСБ - в Чувашии (число не было указано).

https://ria.ru/20230816/uchet-1890444146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгород, белгородская область, общество