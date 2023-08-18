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В Белгороде мигрантов с российскими паспортами увезли с рынка в военкомат - РИА Новости, 18.08.2023
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13:47 18.08.2023 (обновлено: 13:53 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/politsiya-1890824098.html
В Белгороде мигрантов с российскими паспортами увезли с рынка в военкомат
В Белгороде мигрантов с российскими паспортами увезли с рынка в военкомат - РИА Новости, 18.08.2023
В Белгороде мигрантов с российскими паспортами увезли с рынка в военкомат
Сотрудники полиции во время рейда на овощном рынке в Белгороде выявили девятерых мигрантов, получивших гражданство Российской Федерации, но не состоящих на... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:47
2023-08-18T13:53
белгород
белгородская область
общество
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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции во время рейда на овощном рынке в Белгороде выявили девятерых мигрантов, получивших гражданство Российской Федерации, но не состоящих на воинском учете, их доставили в военкомат, сообщает пресс-служба на сайте регионального УМВД. "Сотрудники УМВД России по Белгородской области провели оперативно-профилактическое мероприятие в местах концентрации иностранных граждан. В ходе рейда на одном из овощных рынков полицейские выявили девять мигрантов, получивших гражданство Российской Федерации, но не состоящих на воинском учете. Они были доставлены в военкоматы для принятия соответствующего решения", - говорится на сайте управления. Уточняется, что еще двоих граждан привлекли к административной ответственности за умышленную порчу либо утрату по небрежности паспорта. В пресс-службе добавили, что профилактические мероприятия будут продолжены. Граждане, приобретшие гражданство РФ, обязаны в двухнедельный срок встать на воинский учет в военном комиссариате по месту их жительства, иначе они привлекаются к административной ответственности по статье 21.5 КоАП РФ (Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). Ранее полиция сообщала об аналогичном рейде в Санкт-Петербурге (около сотни доставленных в военкомат), а УФСБ - в Чувашии (число не было указано).
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белгород, белгородская область, общество
Белгород, Белгородская область, Общество
В Белгороде мигрантов с российскими паспортами увезли с рынка в военкомат

В Белгороде увезли в военкомат с рынка девять мигрантов, получивших гражданство

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции во время рейда на овощном рынке в Белгороде выявили девятерых мигрантов, получивших гражданство Российской Федерации, но не состоящих на воинском учете, их доставили в военкомат, сообщает пресс-служба на сайте регионального УМВД.
«
"Сотрудники УМВД России по Белгородской области провели оперативно-профилактическое мероприятие в местах концентрации иностранных граждан. В ходе рейда на одном из овощных рынков полицейские выявили девять мигрантов, получивших гражданство Российской Федерации, но не состоящих на воинском учете. Они были доставлены в военкоматы для принятия соответствующего решения", - говорится на сайте управления.
Уточняется, что еще двоих граждан привлекли к административной ответственности за умышленную порчу либо утрату по небрежности паспорта.
В пресс-службе добавили, что профилактические мероприятия будут продолжены.
Граждане, приобретшие гражданство РФ, обязаны в двухнедельный срок встать на воинский учет в военном комиссариате по месту их жительства, иначе они привлекаются к административной ответственности по статье 21.5 КоАП РФ (Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).
Ранее полиция сообщала об аналогичном рейде в Санкт-Петербурге (около сотни доставленных в военкомат), а УФСБ - в Чувашии (число не было указано).
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