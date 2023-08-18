https://ria.ru/20230818/pokushenie-1890921832.html

В ЛНР будут судить подростка, покушавшегося на главу сельсовета

В ЛНР будут судить подростка, покушавшегося на главу сельсовета - РИА Новости, 18.08.2023

В ЛНР будут судить подростка, покушавшегося на главу сельсовета

Парень, который на фоне политической ненависти хотел убить главу сельсовета в одном из районов Луганской Народной Республики, а по ошибке напал на другого... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T18:58

2023-08-18T18:58

2023-08-18T18:58

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

украина

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Парень, который на фоне политической ненависти хотел убить главу сельсовета в одном из районов Луганской Народной Республики, а по ошибке напал на другого человека, предстанет перед судом по обвинению в совершении особо тяжких преступлений, сообщили в телеграм-канале управления СК РФ по ЛНР. В октябре 2022 года в МВД ЛНР заявили, что спецслужбы Украины завербовали подростка 2005 года рождения из ЛНР для убийства главы сельского совета. "Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Северодонецка... Следствием установлено, что в конце августа прошлого года обвиняемый, находясь под влиянием информации, опубликованной в пропагандистском телеграм-канале, о разжигании политической ненависти и вражды, прибыл в частное домовладение мужчины, ошибочно полагая, что он является председателем сельского совета одного из населенных пунктов Кременского района", - говорится в сообщении СК РФ. По данным СК РФ, злоумышленник, совершить убийство помешали местные жители. "Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел собрана достаточная доказательственная база. С применением современной криминалистической техники установлены факты подготовки фигуранта к совершению особо тяжкого преступления под руководством киевских кураторов. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится сообщение.

https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, ситуация в днр и лнр